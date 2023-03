Michael Jackson, la entrevista que se le frustró a Jorge Barón

'El Rey del Pop' falleció el 25 de junio de 2009 debido a un paro cardiorrespiratorio. En total ganó más de 800 premios a lo largo de su carrera, lo que incluye 13 premios Grammy, 26 premios American Music Awards y 18 premios Billboard Music Awards. Foto: Twitter

Jorge Barón comentó algunos de los momentos que marcaron su vida como presentador y empresario de eventos junto a grandes artistas. Recordó cuando se le escapó la oportunidad de entrevistar en exclusiva al legendario cantante Michael Jackson en la década de los 90.

De acuerdo con lo expuesto por Barón el hecho ocurrió luego de hacer todas las gestiones pertinentes para que el artista asistiera al ‘Show de las Estrellas’ como parte de una gira de conciertos que había planeado por distintos países de América Latina. En todo esto, debido a problemas personales que se le presentaron al cantante, su equipo de trabajo tuvo que cancelar la gira y fue allí cuando también se desvaneció la oportunidad que tuvo el presentador ibaguereño de conocer al ídolo musical y traerlo a Colombia.

Cuando celebró los 50 años del “Show de las Estrellas”, dio a conocer la información en entrevista con el diario El Espectador. “Hicimos las gestiones y estábamos a punto de traerlo para una gira que él iba a realizar por toda Latinoamérica, pero finalmente se frustró esa presentación. Él tuvo que cancelar la gira y no lo pudimos presentar en esa ocasión”, mencionó esa vez.

El intérprete de éxitos como ‘Thriller’ y ‘Billie Jean’ nunca visitó el país ni volvió a estar cerca de hacerlo. Para la época, Colombia no era uno de los destinos preferidos en la carpeta de las estrellas mundiales de la música y, entre sus conciertos en suelo latino consideraban escenarios como Argentina, Brasil y México.

Pese a que muchos se mostraron sorprendidos con el testimonio de Jorge Barón, pues nunca se enteraron sobre el interés del exitoso compositor en conocer el país, esta no es la primera vez en la que el periodista de 72 años se refiere a la mala pasada que le jugó el destino.

Esta falla no fue impedimento para que su show se convirtiera en todo un éxito y en uno de los programas más recordados de la televisión colombiana, por el cual desfilaron artistas de talla mundial como Vicente Fernández, José José, Enrique y Julio Iglesias, Los Visconti, Marco Antonio Solís, Chayanne, Celia Cruz, J Balvin y Karol G.

Jorge Barón: “Un hombre del común que hace cosas poco comunes”

Un año antes de que Jorge Barón saliera al aire con el primer show de las estrellas, en los campos crecían los grupos de campesinos que optaban por empuñar las armas. “Fue simpático realmente acercar a los tolimenses al programa porque yo no tenía presupuesto para pagarles entonces me fui con Lizardo, que era el director del grupo, y le dije que estaba muy interesado en que ellos participaran del programa porque era el primer show y además yo, ibaguereño, anhelaba que iniciáramos con ellos el programa.” Contó en conversaciones con El Espectador.

Llegó a Bogotá con 10 mil pesos en el bolsillo y unos ahorros consignados en una cuenta bancaria, con esta plata esperaba pagarse una carrera universitaria y sueño inicial no era ser presentador de televisión. Comenzó a estudiar en el Externado de Colombia la carrera de economía pero no pudo continuar con sus estudios por problemas económicos y regresó a la radio. “Yo trabajaba en Ibagué en la radio. Era locutor. Me vine a Bogotá con el deseo de estudiar diplomacia porque quería ser embajador entonces me vine con los ahorros que había logrado con mi trabajo en la radio. Comencé en emisora 1020 haciendo un programa que se llamaba el show de ‘Jorge Baron y su estrella invitada’ que es prácticamente el inicio de El Show de Las Estrellas”.

Rebeldías de juventud

Se cambió el apellido y convirtió su nombre en una empresa. Logró su sueño de hacer el programa y salir en la televisión, creándose a sí mismo una carrera inolvidable en la historia del entretenimiento en Colombia. “Fue en una discusión que tuve con mi padre. A él le molestaba mucho que no se escribiera el varón con v y yo por llevarle la contraria me puse barón con b. Finalmente así se quedó para mi carrera el ‘Barón’ con b larga. (…) La idea era lograr estar ahí en esa cajita, en esa pantalla y poder cumplir con uno de mis sueños que era estar en la televisión y poder tener mi propio programa de televisión.”. aseguró.

