Las cuatro películas más subestimadas de la década de los 2000 (Opinión)

La Habitación del Pánico (cuyo título original en inglés es Panic Room) es una película estadounidense de misterio y suspenso de 2002, protagonizada por Jodie Foster como una madre divorciada y Kristen Stewart, su hija. Dirigida por David Fincher. Foto: Cortes

Mirando hacia atrás a principios del siglo, parece que los 2000 esencialmente serán recordados por el comienzo de la fiebre y el excedente de secuelas, así como las películas de franquicia. Fue la década gloriosa cuando mucha gente pensó que Hollywood abandonaría el ingenio por completo.

Sin embargo, si analizas detenidamente la situación en ese entonces, notarás que había una gran variedad de películas increíbles. Si bien Internet jugó un papel muy importante, bendijo a los fanáticos del cine con una voz y los equipó para viralizar varias películas más pequeñas, todavía hubo muchas películas que no obtuvieron el protagonismo que merecían.

El término ‘subestimado’ es una palabra muy amplia específicamente en este contexto, ya que abarca todas las películas pequeñas, que no muchas personas deben haber visto. Lamentablemente, estas películas no recibieron el reconocimiento que merecían y, por lo tanto, no se incluyeron en las listas de favoritos de muchas personas. Le invitamos a leer: Hábitos Sucios, una película de sexo, amor y muerte en un convento de Bogotá

Dicho esto, a continuación se enumeran nuestras mejores opciones para las películas más subestimadas de principios de la década de 2000.

1. Sunshine: Alerta solar (2007)

“Sunshine” es una película de ciencia ficción, dirigida por Danny Boyle. El personaje principal de esta película es Cillian Murphy, quien interpreta el papel de un físico que actúa como astronauta. Junto con siete contemporáneos, se embarca en una arriesgada misión en el espacio para reavivar el brillo del sol que se desvanece.

Si te gustan las películas científicas, definitivamente debes agregar esta película a tu lista de espera. La historia es fantástica y el reparto repleto de estrellas hace que sea un gran placer verla.

2. La habitación del pánico (2002)

Atrapadas en la sala de pánico de su casa (una cámara secreta hecha como refugio en caso de redadas), Meg (Jodie Foster), recién divorciada, y su hija adolescente Sarah, interpretada por Kristen Stewart, juegan un extraño y mortal juego del gato y el ratón con tres ladrones llamados Burnham, Raúl y Junior.

La sala de pánico en sí misma es el punto principal, ya que lo que estos ladrones realmente quieren está dentro de la sala. La habitación del pánico, dirigida por David Fincher, es un thriller intenso que seguramente te mantendrá pegado a la pantalla de tu televisor hasta el final.

3. Los tramposos (2003)

Esta película, “Matchstick Men” su título original, gira en torno a Roy, un estafador infeliz que también tiene un trastorno obsesivo compulsivo, que trabaja en estrecha colaboración con su socio Frank, interpretado por Sam Rockwell. Sin embargo, encuentran que su línea de trabajo es un poco complicada, especialmente después de la llegada de la pequeña hija de Roy llamada Angela.

Angela es una adolescente que tiene una visión muy positiva de la vida. Ella rejuvenece el espíritu de Roy y termina trayendo algo de positividad a su vida. Gracias al carácter optimista y las vibraciones felices de Angela, Roy siente que su TOC ha comenzado a desaparecer. Comienza a tomar las cosas con calma y comienza a disfrutar cada momento. Sin embargo, cuando Angela le pide a su padre que le enseñe los conceptos básicos del negocio familiar, Roy le permite ayudarlos con una gran estafa relacionada con un poderoso hombre de negocios y reconsidera todas sus técnicas de crianza.

Los tramposos está dirigida por Ridley Scott y a Rockwell lo acompaña en el protagónico Nicolás Cage.

4. Retratos de una obsesión (2002)

El personaje principal de esta película es Sy Parrish, propietario de una tienda de revelado de imágenes de una hora (más como un laboratorio) en un pequeño centro comercial. Es un adicto al trabajo y le apasiona mucho lo que hace. Su relación con sus clientes también es excelente y hace todo lo posible para llevar a cabo todas sus funciones de manera eficiente, con total perfección.

Uno de sus clientes habituales es una familia típica encabezada por un hombre llamado Will Yorkin. A lo largo de los años, ha observado de cerca el crecimiento de su pequeña familia a través del objetivo de su cámara y, por supuesto, de las fotografías que revela. Sin embargo, cuando un día nota evidencia de que Yorkin está siendo engañoso, combinado con una amenaza a su posición, su ya inestable bienestar mental cae al límite.

A Sy Parrish lo interpreta el desaparecido y querido actor Robin Williams, en una historia dirigida por Mark Romanek.

Agrega estas cuatro películas subestimadas a tu lista de favoritos y disfrútalas en tu próxima noche de cine, especialmente si eres de los 90. Las disfrutarás todas, te lo aseguramos.

