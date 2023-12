Las películas de Disney y Pixar “Soul”, “Red” y “Luca” llegan a la pantalla grande

Póster de la película animada de Disney, Soul. Foto: Disney

Tres películas de Disney y Pixar llegan a la pantalla grande por primera vez en 2024, incluyendo SOUL (2020), LUCA (2021) y RED (2022). Esta cita tan especial en cines invita a las audiencias a vivir la experiencia de ver las tres películas de Pixar y como fueron concebidas (para la gran pantalla) como anticipo al estreno de INTENSA-MENTE 2 en junio de 2024.

Al igual que en las anteriores experiencias cinematográficas de Pixar, las audiencias tendrán la oportunidad de ver un cortometraje de animación de Pixar antes de la proyección de cada una de las películas. SOUL, irá acompañada del SparkShort Madriguera. RED estará precedida del SparkShort Gat-Bull. LUCA incluye el corto clásico de Pixar Para pajaritos.

SINOPSIS OFICIAL SOUL:

¿Qué es aquello que te hace único? SOUL, la nueva película de Pixar Animation Studios, presenta a Joe Gardner (voz en inglés de Jamie Foxx), un profesor de música de una escuela secundaria que logra la oportunidad de su vida: tocar en el mejor club de jazz de la ciudad. Pero un pequeño traspié lo lleva de las calles de la ciudad de Nueva York a El Gran Antes, un lugar fantástico donde las nuevas almas obtienen su personalidad, carácter e intereses antes de ir a la Tierra.

Decidido a regresar a su vida, Joe se alía con un alma adelantada, 22 (voz en inglés de Tina Fey), quien nunca entendió cuál es el atractivo de la experiencia humana. Mientras Joe intenta desesperadamente mostrarle a 22 las cosas maravillosas de la vida, puede que descubra las respuestas a algunas de las preguntas más fundamentales de la vida.

Dirigida por el ganador de un premio Óscar Pete Docter (INTENSA-MENTE, UP: UNA AVENTURA DE ALTURA), co-dirigida por Kemp Powers (Spider-Man: Across the Spider-Verse, One Night in Miami nominada al Óscar al mejor guion adaptado) y producida por la ganadora a los premios Óscar Dana Murray, p.g.a. (cortometraje de Pixar LOU). SOUL de Disney y Pixar también ganó el Óscar al mejor logro en música escrita para película (partitura original de Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste), así como los Globos de Oro a la mejor película de animación y a la mejor partitura original para película (Reznor, Ross, Batiste), y el GRAMMY a la mejor banda sonora para medios visuales (Reznor, Ross, Batiste).

En Madriguera, una joven coneja se embarca en un viaje para cavar la madriguera de sus sueños, a pesar de no tener idea de lo que está haciendo. En lugar de revelar a sus vecinos sus imperfecciones, se mete cada vez más en problemas. Tras tocar fondo, aprende que no hay que avergonzarse por pedir ayuda. Dirigida por Madeline Sharafian y producida por Mike Capbarat, Madriguera forma parte del programa SparkShorts de Pixar Animation Studios.

SINOPSIS OFICIAL RED:

RED de Disney y Pixar presenta a Mei Lee (voz en inglés de Rosalie Chiang), una joven de 13 años que se debate entre seguir siendo la obediente hija de su madre y el caos que implica la adolescencia. Ming (voz en inglés de Sandra Oh) su madre sobreprotectora y un poco autoritaria, nunca está lejos de ella, una realidad “desafortunada” para una adolescente. Y como si los cambios en sus intereses, relaciones y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (lo que sucede, prácticamente, siempre) ¡Se convierte en un panda rojo gigante! Dirigida por la ganadora del Óscar Domee Shi (cortometraje de Pixar BAO) y producida por Lindsey Collins (BUSCANDO A DORY), RED fue nominada al Óscar® a la mejor película de animación y al Globo de Oro a la mejor película de animación.

El SparkShort de Pixar Animation Studios Gat-Bull, dirigido por Rosana Sullivan y producido por Kathryn Hendrickson, revela la improbable conexión que surge entre dos criaturas: un gatito callejero ferozmente independiente y un pitbull. Juntos experimentan la amistad por primera vez.

SINOPSIS OFICIAL LUCA:

Ambientada en un hermoso pueblo costero de la Riviera italiana, la nueva película animada original de Disney y Pixar LUCA es la historia del paso de la niñez a la adultez de un niño que vive un verano inolvidable repleto de gelato, pastas y viajes interminables en scooter. Luca (voz en inglés de Jacob Tremblay) comparte estas aventuras con su nuevo mejor amigo Alberto (voz en inglés de Jack Dylan Grazer), pero toda la diversión se ve amenazada por un secreto muy bien escondido: ambos son monstruos marinos de un mundo que se encuentra justo por debajo de la superficie del agua. Dirigida por el nominado al Óscar® Enrico Casarosa (LA LUNA) y producida por Andrea Warren (LAVA, CARS 3), LUCA fue nominada al Óscar® a la mejor película de animación y al Globo de Oro® a la mejor película de animación.

En Para pajaritos, cortometraje de Pixar Animation Studios ganador del Óscar®, unos pájaros pequeños se burlan de un pájaro grande que intenta unirse a ellos en un cable telefónico. Escrito y dirigido por Ralph Eggleston y producido por Karen Dufilho-Rosen, For the Birds estrenó inicialmente frente a MONSTERS, INC. de Disney y Pixar en 2001.