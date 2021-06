“Latin Flow”: competencia y amistad a ritmo de reguetón

En búsqueda de alcanzar los sueños y obtener un lugar en la música urbana, nueve mujeres se unen para convertirse en las próximas figuras del reguetón. Pitizion, Daniela Legarda, Mabiland, Loy, Gelo Arango, Nati Boulier, Itzza Primera, Luisa y La Mona Osorio entrecruzan sus caminos en Medellín, una ciudad fundamental para el género por la presencia de artistas como J Balvin, Karol G o Maluma.

A través del docu-reality de 13 capítulos Latin Flow, cada una se verá en la obligación de esforzarse al máximo para obtener lo que desean. Sin embargo, en ese descubrir mostrarán sus lados más humanos, las tristezas, los miedos, las frustraciones, sus relaciones amorosas y el drama que conlleva el balancear su vida con las exigencias profesionales. Entre esas historias y luchas personales, incluso rivalidades a partir de la convivencia, surgirán alianzas insospechadas.

Latin Flow - Tráiler Oficial | Amazon Prime Video

“Encontramos en esto mucha rivalidad y surgen nuestras inseguridades, pero ha sido una forma de mostrarles a aquellos que nos ven a través de la pantalla que nosotras también pasamos por tristezas profundas, depresiones, complejos físicos y laborales. En este show verán a unas chicas que no solo emprendieron el camino de ser artistas, sino que el público va a poder ver todo el proceso, los traspiés y a lo que nos enfrentamos. Podrán ver un resultado muy bonito, para mí esa es la diferencia con todos los docu-realitys que estamos acostumbrados a ver. Cuando uno se imagina que van a estar nueve mujeres juntas, pueden creer que habrá agarrones, pero lo que en realidad sucede es que cada una se vuelve la moraleja de este show. Es ser testigos de cómo nueve mujeres se unen y se vuelven partícipes del sueño de cada una”, relata María La Mona Osorio.

Si bien la competencia es ardua, no solo surge entre mujeres. La escena musical urbana ha sido dominada por hombres, quienes se han encargado de abrir el espacio a escalas nacional e internacional; sin embargo, las mujeres están cada vez más a la conquista de un lugar importante y ganando popularidad en las principales plataformas digitales y dominando las listas de los top charts.

“Ese fue un proceso muy bonito, porque cada una mostraba lo que estaba haciendo la otra. Nos preguntamos sí eso realmente iba a funcionar, porque no es tan polémico como normalmente se hacía, trabajando en un punto en el que cada una le aporta a la otra, mirar de las dos maneras si podemos confrontarlo o podemos fusionarnos, y a nosotros nos pasó lo último”, comenta Itza Primera.

Cada una aprendió de la otra durante todo el tiempo que estuvieron juntas. Descubrieron que es importante que no todas hagan lo mismo o que estén en un mismo nivel. Daniela Legarda entendió, por ejemplo, que no es la única que no compone y que de forma independiente cada ser tiene sus propias visiones. A lo largo de los episodios aparecieron artistas invitados como J Balvin, Karol G, Piso 21, Justin Quiles, entre otros.

Latin Flow le muestra al público que más allá del talento, la disciplina es una herramienta auxiliar para destacar el mayor potencial de cada artista. Si bien hay unos que nacen con el flow, hay otros que lo van desarrollando en el camino.

Itza Primera, por su parte, considera que “el que lo tiene igual debe trabajarlo y quien no lo tiene en sí mismo también debe ser disciplinado para ir evolucionando”.

“Tal como pasa en los deportes, así sucede en la música. Podemos encontrar a personas que desde la cuna son muy talentosas, pero no son disciplinadas, así que no consiguen sus objetivos. De igual manera, hay personas que pueden no ser las más afortunadas en su voz, pero arrancaron, dieron la batalla y hoy día son grandes artistas”, añade María Osorio.

Además de la disciplina y el talento es necesario tener paciencia, “una de las cosas que nublan a un montón de nuevos artistas es querer las cosas ya. Algunos necesitan que sus canciones se vuelvan virales y que sean conocidos, pero esto no es un mundo fácil, es un género complicado y aún más para las mujeres. Lo que más apaga los sueños de un artista hoy día es la inmediatez. Obviamente es trabajo todos los días, disciplina, pero también mucha paciencia”, dice La Mona.

Daniela Legarda también ha aprendido que la carrera musical es salir de la zona de confort y considerar como aprendizaje cada esfuerzo y acción. “El miedo es lo que más te para... pero a qué le vas a tener miedo si aún no lo has intentado, si algo va a ser para ti, lo será; solo hay que darle todo tu corazón y esfuerzo”.

En el caso de Legarda, decidió arriesgarse a salir de su mundo de las redes sociales y a través de Latin Flow se acercó al mundo artístico real. A su vez emprendió el viaje hacia Medellín, la misma ciudad donde vivió su hermano y también cantante Fabio Legarda, quien murió hace dos años. En el show la artista habla de cómo decidió usar ese espacio para sanar sus heridas y reconciliarse con la capital colombiana del reguetón.

“Al principio fue difícil entender, pero luego de entrar a esto de la música fue como demostrarle mi cariño. Él es la persona que más me inspira, siempre trato de seguir mis pasos creando mi propia carrera, pero con la inspiración de mi hermano”.

Para Itza, quien vivía en Bogotá, le daba miedo ir a Medellín a pesar de querer hacerlo desde hacía mucho tiempo, porque sabía que el nivel de la ciudad es muy alto en cuanto al género urbano se refiere. Cuando por fin pudo llegar, sintió que lo hizo con las herramientas correctas para desenvolverse y aprender.