“Let it Snow” y “Stuart Little” entre los estrenos de Directv Go para diciembre

Conozca los estrenos de Directv Go para el mes de diciembre.

Especiales navideños

SARAH BRIGHTMAN: A CHRISTMAS SYMPHONY

Viernes 24. 21:00 hrs.

En este especial registrado en la Christ Church Spitalfields de Londres, la celebrada soprano interpreta nuevas versiones de clásicos navideños como Silent Night, I Believe in Father Christmas, Ave Maria, Colder Than Winter, Amazing Grace y Happy Xmas (War Is Over).

Sarah Brightman: A Christmas Symphony | Preview

NOCHE DE PAZ 2021: LA CALLE CANTA

Otra edición de este tradicional especial navideño que reúne cada año a algunas de las más importantes figuras del mundo de la música country para dar una nueva vida a clásicos festivos.

Noche de Paz ¡Navidad Reverente! | OnDIRECTV

COUNTRY CHRISTMAS 2021

Como ya es tradición, presentamos una nueva edición de este evento navideño que reúne cada año a algunos de los más importantes nombres de la música cristiana.

CMA Country Christmas 2021 Lineup Reveal

Documentales

CHRISTMAS AT STATELY HOMES

Lunes 13 & martes 14. 23:00 hrs.

Algunas de las más imponentes statelyhomes de Inglaterra abren sus puertas de manera exclusiva en este imperdible documental para mostrarnos cómo vive la navidad la aristocracia británica.

A VERY ROYAL CHRISTMAS: SANDRINGHAM SECRETS

Miércoles 15. 23:00 hrs.

Una mirada a cómo la familia real británica celebra la Navidad en la finca de la reina en Norfolk, combinando imágenes de archivo con entrevistas a allegados a la realeza y exmiembros del personal.

A Very Royal Christmas: Secrets Of Sandringham 2021 - Our Royal Family

CHRISTMAS AT CHATSWORTH HOUSE

Jueves 23. 22:30 hrs.

Este documental nos permite conocer el trabajo que se lleva a cabo para transformar una de las más formidables mansiones británicas en un lugar mágico para más de 200 mil visitantes durante la temporada navideña.

Christmas at Chatsworth 2021

Películas

LET IT SNOW

Jueves 23. 21:00 hrs.

Una corporación compra pequeños hoteles, los derriba y construye gigantes trampas para turistas en su lugar. Pero cuando su representante Stephanie Beck, una mujer que detesta la navidad, aparece en Snow Valley Lodge, se deja llevar por el espíritu festivo. Romance. 2014. Título original: Let it Snow. Con Candace Bure, Jesse Hutch, Alan Thicke. Dirección: Harvey Frost.

Let It Snow (2019) Netflix Tráiler Oficial Subtitulado

CUENTA CONMIGO

Miércoles 1. 21:30 hrs.

Cuatro amigos de 12 años se embarcan en un viaje para encontrar el cuerpo de un chico desaparecido. Aventura. 1986. Título original: Stand by Me. Con Wil Wheaton, River Phoenix. Dirección: Rob Reiner.

Catálogo | Cuenta Conmigo

ACE VENTURA, UN LOCO EN ÁFRICA

Miércoles 8. 21:30 hrs.

El detective de mascotas investiga la desaparición del animal sagrado de una tribu africana. Comedia. 1995. Título original: Ace Ventura: When Nature Calls. Con Jimm Carrey, Ian McNeice. Dirección: Steve Oedekerk.

Ace Ventura: Pet Detective Trailer 1993

STUART LITTLE, UN RATÓN EN LA FAMILIA

Lunes 20. 21:00 hrs.

El matrimonio Little adopta a un encantador ratoncito, pero el gato de la familia quiere deshacerse de él. Aventura. 1999. Título original: Stuart Little. Con Geena Davis, Hugh Laurie. Dirección: Rob Minkoff.

Tráiler | Stuart Little, un ratón en la familia

JUMANJI

Miércoles 22. 21:30 hrs.

Un juego de mesa inusual desata fuerzas aparentemente imparables en la vida de una familia improvisada. Aventuras. 1995. Título original: Jumanji. Con Robin Williams, Kirsten Dunst. Dirección: Joe Johnson.

Jumanji (1995) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

EL NOMBRE DEL JUEGO

Martes 28. 21:00 hrs.

Un gángsterse convierte en un gran productor de cine después de viajar a Hollywood para cobrar una deuda. Comedia. 1996. Título original: Get Shorty. Con John Travolta, Gene Hackman. Dirección: Barry Sonnenfeld.

ROBIN HOOD - EL PRÍNCIPE DE LOS LADRONES

Miércoles 29. 21:30 hrs.

Robin llega a Inglaterra y decide luchar contra la tiranía del Sheriff de Nottingham. Drama. 1991. Título original: Robin Hood: Prince of Thieves. Con Kevin Costner, Morgan Freeman. Dirección: Kevin Reynolds.

Robin Hood. Príncipe de los ladrones (Trailer en castellano)

Conciertos

OnSTAGE: LIVE FROM DARYL’S HOUSE WITH JASON MRAZ

Viernes 17. 22:30 hrs.

El exitoso cantautor estadounidense Jason Mraz se une al legendario Daryl Hall para interpretar clásicos de Hall como Eyes for You y So Long, además de los hits de Mraz I Won’t Give Up, I’m Yours y The Remedy.

LO MEJOR DE OnSTAGE 2021

Como es una tradición cada año, volveremos a transmitir los mejores conciertos y festivales que emitimos en OnSTAGE durante los últimos 12 meses para despedir el 2021 con la mejor música.