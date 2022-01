Lina Tejeiro, a puertas de la pantalla grande

Lina Tejeiro grabó la película hace un año, en medio de la pandemia. / Cortesía

Regresó al cine, en esta oportunidad, debutando como protagonista de “Un rabón con corazón”. ¿Cómo fue esta nueva experiencia?

Más que una experiencia es un sueño hecho realidad, siempre quise hacer cine y protagonizar, y qué mejor manera de hacerlo en una película de Dago García. Esta comedia romántica me tiene feliz. Fue muy divertido hacer esta película, aprender pole dance, compartir set con tan grandes actores y disfrutar del ritmo del cine.

¿Cómo fue la grabación de esta nueva película, porque sabemos que se realizó durante la cuarentena?

La rodamos hace un año en medio de la pandemia, pero fue un rodaje maravilloso, la producción se encargó de cuidarnos y logramos hacerla sin ningún contagio. Siempre fuera de cámaras con nuestros tapabocas, la producción nos hacía pruebas de covid-19 muy seguido, cada actor tenía su espacio para mantener la distancia, un cuidado estricto, pero necesario.

(Le recomendamos: Ajedrecista que demandó a Netflix por “Gambito de dama” gana batalla judicial)

En un “Rabón con corazón” interpreta a una bailarina exótica de pole dance, ¿cómo se preparó?

Tuve muy poco tiempo para prepararme, ya que antes de iniciar el rodaje de la película aún seguíamos en grabaciones de La máscara. La producción me dio una cantidad de clases antes de iniciar rodaje y adquirí por mi cuenta varias clases más para seguir ensayando, mientras llegaba el día de las escenas de pole dance. Fue doloroso, es un trabajo muy estricto, pero valió la pena el esfuerzo. Me dolía la piel, el cuerpo, pero no quería que usaran doble en mi escena, y aunque es muy poco lo que sale al aire de la coreografía siento que valió la pena. Este reto me desbloqueó un gusto más.

¿Qué tendrá que hacer Carolina Rico para cambiar a Cheo el rabón?

Tendrá que hacer de todo, pero su principal objetivo es convencer a Cheo de que se vaya del edificio donde vive para que deje en paz a sus vecinos y le va tocar pasar por muchas cosas para poderlo lograr.

Cuéntenos un poco sobre la historia de esta comedia romántica.

Cheo Martínez es el clásico mal vecino, mala paga, ruidoso, grosero y malgeniado. Pero a este “tipo” le llegó su hora porque sus vecinos, cansados de soportarlo, contratan a Carolina Rico, una audaz y hermosa meretriz, para que lo enamore y lo saque del edificio.

¿Qué es eso que la pone “rabona” en la vida?

Las mentiras, las injusticias, las personas rencorosas, la falta de empatía y el amor.

¿Quiénes más forman parte de esta nueva película colombiana?

Comparto con un gran grupo de actores, entre los que están Andrés Castañeda, Juan Pablo Barragán, Ana Jaraba, Carmenza Cossio, Álvaro Bayona, Lina Castrillón, Julio Pachón y Diana Belmonte, un equipo de trabajo con el que compartimos amenos momentos.

(Puede leer: Ajedrecista que demandó a Netflix por “Gambito de dama” gana batalla judicial)

Llevamos un tiempo sin verla en TV, ¿tiene proyectos?

Hace poco estuve en La máscara, el domingo 23 de enero fue la gran final. La TV aún sigue muy quieta con la pandemia. He presentado varias audiciones, pero nada concreto aún, tampoco tengo afán.

Vemos que es muy activa en redes y que es la reina en el doblaje de los videos virales, ¿cómo los prepara?

Me encantan las redes sociales, además es otra fuente de trabajo distinta a la TV. Para preparar un doblaje puedo tardar desde media hasta tres horas, depende el audio y la dificultad del mismo, pero procuro escoger un audio gracioso, lo escribo en un cuaderno y lo empiezo a repasar como si fuera una canción, poniéndole emociones y transiciones al audio.

¿Qué nuevos proyectos vienen en este 2022?

Varios proyectos personales que vienen en camino, les iré contando por mis redes, y asimismo si sale algún proyecto en TV o cine se los haré saber. Por el momento estaré desde el 27 de enero en cine en Un rabón con corazón.