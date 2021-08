Llega el final de la séptima temporada de “The Flash”

Para el hombre más veloz del mundo no basta con correr lo más rápido posible y usar todas las opciones de poderes que le ofrece la velocidad. Si su tarea se limitara al simple ejercicio de salvar al planeta de sus amenazas, solo necesitaría unos pocos segundos para aniquilar cualquier peligro. Pero Barry Allen no es un héroe cualquiera. Para él es más importante evaluar el daño colateral y que sus posibles acciones no afecten a las personas, más aún cuando es su familia la que está en riesgo.

Él no siempre hace lo que es justo, sino que busca la mejor opción para que sus decisiones no afecten a los demás. Warner Channel presenta el final de la séptima temporada de “The Flash”, el jueves 12 de agosto, a las 23.55 horas (MEX /ARG / CHI / COL).

(Le recomendamos: ¿Emma Stone también demandará a Disney por el estreno digital de “Cruella”?)

Barry Allen ha debido sortear distintas amenazas durante el actual ciclo, partiendo por Eva McCulloch, que en su cruzada por dominar el mundo y acabar con Flash, le quitó su velocidad y atrapó a Iris, Kamila y Singh al interior del mirrorverse.

Flash al 1% | #Flash Temporada 7 Episodio 1

Los esfuerzos del equipo se enfocaron en rescatar a los rehenes y buscar la fórmula para lograrlo sin los superpoderes del joven escarlata. Con la velocidad recuperada, Barry consiguió convencer a Eva de que se retire y le ayude a combatir a los duplicados que se volvieron poderosos. No pasó mucho tiempo para que un nuevo peligro acechara Central City.

Como una de las consecuencias de la batalla con Eva, el team Flash se vio enfrentado a un choque de Fuerzas entre la Speed Force personificada en Nora, la madre de Barry, y tres fuerzas bajo los cuerpos de Deon, Alexa y Bashir. Un encuentro poderoso que llevó a Flash a luchar contra Nora y a viajar al pasado para buscar una forma de remediar un caos inmanejable. Finalmente, las tres fuerzas antagonistas lograron encauzar a Nora para detener su destrucción y para que avancen en un camino conjunto.

El final de la séptima temporada de “The Flash” presenta a Barry ante un nuevo escenario de caos. Está vez contra el ataque de diversos clones de Godspeeds que aparecen sin aviso para atacarlo. Incluso recibe la ayuda de John Diggle, quien le trae un arma capaz de vencer a las nuevas amenazas. Pero dos sorpresivas visitas del futuro no sólo provocan una gran alegría a Iris y Barry, sino que pueden traer las respuestas para entender la verdadera irrupción de enemigos tan veloces como despiadados, que a pesar de la rapidez en común tienen muy poco de aliados y mucho de enemigos.

(Le puede interesar: Netflix revela el tráiler oficial de la quinta temporada de “La casa de papel”)

“The Flash” es protagonizada por Grant Gustin (Barry Allen / The Flash), Candice Patton (Iris West), Danielle Panabaker (Caitlin Snow / Killer Frost), Carlos Valdes (Cisco Ramon), Jesse L. Martin (Joe West), Tom Cavanagh (Harry Wells) y Danielle Nicolet (Cecile Horton).