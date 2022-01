Llega la nueva versión de “Rebelde” y Netflix responde a los “haters” de la serie

En el remake participan algunos personajes que tuvieron lugar en la serie mexicana, como es el caso de Pilar Gandía y Celina Ferrer. Foto: Cortesía

Una nueva versión de Rebelde acaba de estrenarse en Netflix, y para todos aquellos que siguen negados a que llegue una nueva generación al EWS, la plataforma presenta 3 poderosas razones que van a demostrar que del odio al amor solo hay un paso.

Sabemos que te hace sentir grande

Escuchar que va a llegar una nueva generación te hace sentir que la tuya ya no es la generación cool, y que los tiempos de ser ese adolescente que creaba tendencias, pasaba horas en el messenger y publicaba sus fotos en My Space quedaron muy lejos. Conocimos a los Rebeldes por primera vez con Rebelde Way en el 2002 y luego más tarde en 2004, cuando se formó RBD. Pero reconócelo, diecinueve años después, ¡ya es hora de una nueva generación!.

Rebelde | Tráiler oficial | Netflix

RBD solo hay uno

La banda musical RBD trajo al mundo una gran fila de aficionados que no dudan en cantar sus canciones a todo pulmón. Entendemos que como ella misma decía: “Ser yo es muy difícil”, por eso, no habrá una nueva Mia Colucci.

En este Rebelde no faltará la música y los grandes escenarios. Esta nueva versión honra el legado de RBD con cover de sus icónicos himnos musicales, y de grandes clásicos del Pop como ‘Baby one more time’ de Britney Spears, así como con canciones originales como ‘Pensando en ti’ de nuestro colombiano Jerónimo Cantillo, con nuevos sonidos urbanos como el rap.

No te gustan los nuevos uniformes

Crees que nadie iguala el estilo Colucci, que las botas de tacón no son comparables con la falda escocesa de Dixon y que los uniformes de las versiones anteriores eran más fashion. Pues el concepto de uniforme ha cambiado y esta nueva generación busca ser única, como sus alumnos. Vivimos en un tiempo donde ser Rebelde es elegir tu propio look, expresarte libremente, usar las prendas que te ayudan a comunicar tu esencia y aquí nadie se queda atrás. Desde uniformes con lentejuelas, tacones, piercings, mechas decoloradas y hasta botas de cuero, el nuevo EWS tiene mucho estilo.

Si luego de esto sigues necesitando más razones para disfrutar de Rebelde porque extrañas las versiones anteriores, ¡no te preocupes! Tenemos apariciones estelares de Celina Ferrer (Estefanía Villarreal) y Pilar Gandía (Karla Cossío) en el nuevo EWS. ¿Todavía tienes mucho por odiar? Ahora tendrás mucho más para amar.