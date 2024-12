Lo que se sabe sobre “La Odisea”, el proyecto cinematográfico de Christopher Nolan

"La Odisea" marcará la primera colaboración de Theron, Holland, Zendaya y Nyong’o con Nolan, quien, además de dirigir la cinta, la produce y la escribe junto a su esposa y socia, Emma Thomas. Foto: EFE - Ian Langsdon

Desde que se dio a conocer el nuevo proyecto de Christopher Nolan con Universal, han abundado los rumores y especulaciones sobre el género y la trama de la película... los cuales se vieron desmentidos cuando, hace unos días, al fin se revelaba que la cinta sería una adaptación de La Odisea. Así, aunque todavía quedan casi dos años para que el filme llegue a las salas, el 17 de julio de 2026, cada vez son más los detalles que se conocen del mismo.

“La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea, es una mítica epopeya de acción rodada en todo el mundo con la nueva tecnología IMAX”, desvelaba recientemente Universal en su cuenta de X, antes Twitter, poniendo fin así a la principal incógnita que rodeaba al filme.

Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026. — Universal Pictures (@UniversalPics) December 23, 2024

A pesar del anuncio del estudio, todavía se desconoce qué tan fiel será la nueva adaptación del gran clásico de la literatura universal. Como bien es sabido, la obra ya ha sido llevada en otras ocasiones a la pantalla, como en la película muda de 1911 dirigida por Giuseppe de Liguoro, la cinta de 1954 con Kirk Douglas como Ulises o la parodia de los hermanos Coen del 2000, titulada, O Brother! con George Clooney como gran estrella.

Atribuida a Homero, la Odisea es a menudo considerada una continuación de La Ilíada. La historia, dividida en 24 cantos, narra el azaroso viaje de regreso a Ítaca de Ulises, tras combatir este en la guerra de Troya. Algunos de sus personajes más relevantes, aparte del propio héroe, son ciertos dioses griegos, especialmente Atenea, además de Telémaco y Penélope, el hijo y la esposa que dejó Ulises en Ítaca y que esperan su regreso, temiendo que haya muerto. Circe, Poseidon o Zeus son otros de los personajes clave.

Presupuesto y Reparto

Además, el ‘insider’ conocido como The InSneider ha asegurado que esta adaptación de La Odisea será el proyecto más caro en la carrera de Nolan. Y no han que olvidar que se trata de un director que encadena una superproducción tras otra como Tenet, que costó más de 200 millones, Dunkerque (150 millones), Interstellar (165 millones) o la más reciente Oppenheimer, con un presupuesto cifrado en más de 100 millones de dólares.

Pero hasta la fecha, el récord como filme más caro de su carrera lo tenía El Caballero Oscuro: La leyenda renace, tercera y última entrega de su trilogía de Batman que contó con 250 millones de dólares de presupuesto.

Por otro lado, en los últimos meses se han ido dando a conocer algunos de los miembros del potente reparto que está armando Nolan que volverá a contar, como acostumbra, con un elenco plagado de estrellas de primer nivel.

Así, primero se anunció la vinculación de Matt Damon con el proyecto, actor que ya trabajó bajo las órdenes del cineasta británico en la oscarizada Oppenheimer, donde dio vida a Leslie Groves, el alto mando del ejército estadounidense a cargo del Proyecto Manhattan, y en Interstellar, donde tuvo una breve pero clave aparición como el doctor y astronauta Hugh Mann.

Poco después de que se confirmara que Damon protagonizaría el filme, se reveló además el fichaje de Tom Holland, seguido de muchos otros. Según informó The Hollywood Reporter, Holland, Anne Hathaway y Robert Pattinson tendrán papeles principales en el filme, mientras que Zendaya y Lupita Nyong’o interpretarán a personajes secundarios. El último nombre que por el momento se ha sumado al reparto es el de la ganadora de un Oscar Charlize Theron.

La Odisea marcará la primera colaboración de Theron, Holland, Zendaya y Nyong’o con Nolan, quien, además de dirigir la cinta, la produce y la escribe junto a su esposa y socia, Emma Thomas. En cuanto a Hathaway y Pattinson, ambos han trabajado anteriormente con el realizador, en El caballero oscuro: La leyenda renace e Interstellar, en el caso de la primera y protagonizando Tenet junto a John David Washington en el caso del segundo.