Lokillo y su primera vez en la gran pantalla

Lokillo se estrena como actor y lo hace en la pantalla grande. ¿Cómo llegó este nuevo proyecto en el que debuta como protagonista?

Tenía una idea para una película, me senté con Dago García y le comenté esta idea que tenía y él me manifestó también su interés de trabajar conmigo, de hacer una película conmigo, le gustó la historia que tenía en mente y empezamos a desarrollar este proyecto y yo orgulloso de poder trabajar con el productor más importante de cine en Colombia.

LOKILLO EN: MI OTRA YO - Tráiler Oficial

A este reto se le sumó uno aún más complicado, que fue interpretar un papel de mujer, ¿cómo fue este proceso?

El reto de interpretar a una mujer en esta película fue muy exigente. Desde el comienzo sabíamos que no era fácil, porque siempre está el riesgo de hacer una caricatura y no queríamos caer en eso, quería hacer algo bonito, profesional y creíble. Entonces desde lo actoral me preparé en unas semanas muy intensas con Jona Cabrera, que fue mi maestro de actuación. En este caso me llenó de herramientas para poder entrar a jugar en este personaje, desde la corporalidad trabajamos muchísimo en darle una actitud a este personaje de Paola Linares.

¿Entonces tomó clases de actuación para esta película?

Por supuesto... conté con el maestro Jona Cabrera, con quien tuvimos unas semanas de trabajo muy intenso para lograr llegar sobre todo al personaje de Paola Linares, que era el más complejo por tratarse de una mujer. Estuvimos trabajando mucho en el tema de la corporalidad y la voz, para crear una película que fuera creíble y no caricaturesca. Fue un honor trabajar con él. Lo que hace uno en estos casos es llenarse de herramientas para poder entrar a jugar al set, herramientas que seguro no se tienen, porque he estado en otros escenarios haciendo otro tipo de cosas, y aquí hay que llegar a quitarse todos esos vicios y empezar de ceros a construir.

¿Cómo podría Lokillo describir a Jimmy Barón?

Jimmy Barón es un artista tan fracasado que lo único que tiene es fama. Es el típico hombre machista, misógino, que en esta historia la vida afortunadamente lo enfrenta a una situación en la que precisamente son las mujeres, que, con su poder transformador, terminan cambiándole y llenándole una vida vacía. Este proceso va a ser un ejemplo para todos esos hombres que se creen superiores a las mujeres.

Esta historia fue escrita por usted junto a Dago García y César Augusto Betancur, Pucheros. ¿De dónde salió la idea de “Lokillo en: mi otra yo”?

Esta historia nació de una visita mía a la cárcel El Buen Pastor, la cárcel de mujeres en Bogotá, adonde fui a regalarles un poquito de alegría, a hacer unas trovas y un poquito de humor, pues me encontré con un panorama absolutamente bello y noble. Vi a un montón de mujeres muy agradecidas porque fui a visitarlas y vi en la cara de muchas de ellas a mi hija, a mi esposa, a mi mamá; mujeres cada una con su historia de vida, y al finalizar mi presentación escuché el que yo catalogo como el aplauso más prolongado y ensordecedor que he escuchado en toda mi vida: mujeres con los ojos llenos de lágrimas y sonrisas que me agradecían por haber ido a devolverles un poquito de esperanza.

¿Qué proyectos vienen para Lokillo?

Primero, esta cinta, que está en cartelera desde el 15 de junio, mi primera película y espero que no sea la última. Además, acabo de grabar un especial de comedia para Netflix, así que en el segundo semestre podrán disfrutar de un show muy entretenido y agradable que hicimos allí. Estoy muy contento de llegar allí a poner la cuota de humor colombiano en la parrilla de esta gran plataforma, planeando y esperando, si el tema de la pandemia nos lo permite, hacer una gira en el último trimestre del año por Estados Unidos.