“Los anillos de poder”, Legolas podría incursionar en la siguiente temporada

Orlando Bloom interpretó al elfo Legolas en las películas de "El señor de los anillos" de Peter Jackson. Foto: Archivo particular

“El señor de los anillos: los anillos de poder” ha realizado importantes alteraciones en el canon de Tolkien en su primera temporada. Son tantos los cambios que la serie de Prime Video ha introducido respecto al material original de las novelas, que no resultaría descabellado que el elfo Legolas pueda aparecer en la segunda temporada de la serie de la plataforma de streaming.

La ficción inspirada en las obras de Tolkien está ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, varios miles de años antes que los acontecimientos de “El Hobbit” y de la trilogía de “El señor de los anillos”.

Los textos de Tolkien no han profundizado tanto en esta era como en la Primera o la Tercera Edad, por lo que los guionistas se han podido tomar ciertas licencias en la escritura de la serie. Gracias a ello, podrían incluir a personajes icónicos de la saga como el Legolas de Orlando Bloom, protagonista de las dos trilogías anteriores dirigidas por Peter Jackson.

Así, y teniendo en cuenta la libertad con la que los showrunners de “Los anillos de poder” han modificado aspectos clave del canon de Tolkien a su antojo y la longeva edad del príncipe del Bosque Negro, Legolas podría aparecer en la segunda temporada.

Hay que recordar que, según la guía oficial de las películas de “El señor de los anillos”, Legolas tenía la impresionante edad de, 2931 años en La Guerra del Anillo.

La edad que se indica en la guía es una invención de los responsables de la trilogía de Jackson, ya que Tolkien jamás especificó los años con los que contaba el elfo en sus ninguno de sus textos.

Aunque no exista una confirmación oficial sobre la edad del arquero elfo, hay varias pruebas con las que se puede apuntar, al menos de forma aproximada, cuántos años tenía Legolas.

En las películas de “El señor de los anillos”, el personaje de Orlando Bloom tiene un comportamiento bastante más juvenil que el de un elfo común, una raza caracterizada por su eterna longevidad y aspecto joven.

El príncipe del Bosque Negro nunca había visto el mar, algo bastante extraño para un guerrero tan aventurero y viajado por la Tierra Media. Fue Galadriel, de hecho, la que le advirtió por primera vez del poder del océano.

Aunque estas pistas puedan indicar que Legolas es un elfo con menos años a sus espaldas de lo que acostumbra a su raza, hay otros factores que indican que el personaje tiene, en realidad, una edad considerable. Así, en el bosque de Fagorn, Legolas le dice a sus compañeros Aragorn y Gimli: “Es (un bosque) viejo, muy viejo. Tan viejo que casi me siento joven de nuevo, como no me había sentido desde que viajé con ustedes”.

Con estas palabras, el elfo da a entender que cuenta con una vida mucho más longeva que sus compañeros de la Comunidad del Anillo, y que sus días jóvenes ya habían pasado para el momento de la Guerra del Anillo, en la Tercera Edad.

Prime Video no tiene ninguna necesidad de seguir el canon de Tolkien en las siguientes temporadas de “Los anillos de poder”, debido a que ya lo han roto en aspectos esenciales del mismo.

Es decir, el hecho de que Legolas pueda aparecer en la segunda parte de la ficción no rompe la norma más de lo que ya lo hizo la aparición de El Extraño, el mago caído del cielo, que todo lleva a indicar que se trata en realidad de Gandalf, en la primera temporada.

Los Istari no fueron enviados a la Tierra Media hasta aproximadamente mil años después de la Tercera Edad, por lo que su aparición ya contradecía completamente los textos del escritor sudafricano.

No existen pruebas, sin embargo, de que Legolas naciera antes de la Tercera Edad. Thranduil, el rey de los elfos silvanos del Bosque Negro y padre de Legolas, nació en la Primera Edad y luchó junto a su padre, Oropher, en la Guerra de la Última Alianza. La línea temporal de Thranduil coincide con los acontecimientos de “Los anillos de poder”, por lo que su aparición tampoco sería algo extraña en las siguientes temporadas de la serie de Prime Video.