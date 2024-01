“Los hechiceros de Waverly Place” tendrá episodio piloto para nueva serie

Imagen de archivo: Fechada de 2008. David Henrie y Selena Gómez fueron dos de los protagonistas de “Los hechiceros de Waverly Place”. Foto: Getty Images

La serie de Disney “Los hechiceros de Waverly Place” duró cuatro temporadas entre 2007 y 2012, y seguía a los hermanos Russo mientras aprendían de magia y competían por ser el mago de la familia. Selena Gómez y David Henrie, quienes interpretaron a Alex y Justin Russo, respectivamente, serán los productores de un episodio piloto, que de ser elegido significaría una serie secuela de la producción original. Gómez será la invitada en el episodio y Henrie será el principal.

A los actores se unen nuevos miembros del reparto, Janice LeAnn Brown (Just Roll with It de Disney), Alkaio Thiele (Call Me Kat) y Mimi Gianopulos (American Princess), según dijo Deadline, el medio que publicó la exclusiva de la noticia. Para aclarar, los pilotos suelen ser los primeros episodios de las series de televisión, a menudo suelen presentarse a las cadenas para ser elegidas o no, si se escogen se convierten en producciones de más capítulos, de lo contrario serán solo un episodio.

Más sobre Cine y TV La sociedad de la Nieve: el director Juan Bayona revela detalles de su grabación El director de cine español Juan Antonio Bayona reconoció este jueves que con ‘La sociedad de la nieve’, sobre el accidente aéreo en los Andes en 1972, se “recupera la memoria de aquellos que no estuvieron en los titulares”. Conocer más La sociedad de la Nieve: el director Juan Bayona revela detalles de su grabación “Zorro” en Prime Video, la nueva adaptación del personaje enmascarado La serie se estrena este viernes en la plataforma. Es una renovación “necesaria” a la mítica historia del justiciero, consideró en una entrevista el actor español Miguel Bernardeau, quien interpreta al legendario personaje Diego de la Vega/Zorro. Leer más “Zorro” en Prime Video, la nueva adaptación del personaje enmascarado

¿De qué se tratará la secuela de “Los hechiceros de Waverly Place”?

Para esta continuación de “Los hechiceros de Waverly Place”, la historia se centrará en el personaje de David Henrie. El hermano mayor de los Russo vive una vida normal con su esposa e hijos, pero una joven hechicera, interpretada por Brown, pedirá su ayuda. Thiele será el hijo mayor del personaje de Henrie, mientras que Gianopulos interpretará a su esposa.

Lea: Más películas colombianas seleccionadas para el Festival de Cine de Berlín 2024

Andy Fickman será el director del episodio piloto y se sumará junto a Gary Marsh como productor ejecutivo. Marsh estuvo detrás de la serie original de los “Los hechiceros de Waverly Place”. El guion del piloto fue compartido por la cuenta oficial en Instagram de Disney Channel. “Prepárate para que los Russo vuelvan a formar parte de tu familia, ¡pero hemos crecido! 2024, el año que vuelve la magia”, escribió David Henrie.

Leer más: Geraldine Fernández y “El niño y la garza”: ¿La noticia está en medios de Japón?