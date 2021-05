“Love Life”, la primera serie de Anna Kendrick, llega a HBO

La ficción narrará la búsqueda del amor de un protagonista diferente cada temporada, con episodios de media hora contando la historia de cada una de sus relaciones.

Love Life, la serie protagonizada por Anna Kendrick, llega a HBO a finales de mes. Un viaje desde el primer al último amor, en el que puede verse cómo las personas que aparecen en el camino de la vida son las que influyen a la hora de volver a buscar una relación estable. Se trata del primer proyecto para televisión protagonizado por la actriz de la saga Dando la nota.

Los tres primeros capítulos llegarán el 28 de mayo al servicio en streaming, posteriormente cada jueves irá estrenándose un nuevo episodio. Creada por Sam Boyd (In a Relationship), esta nueva visión de una serie antológica de comedia romántica está producida por Lionsgate Television y Felgco Entertainment. (Lea: La popular serie "Smash" llegará a Broadway en forma de musical)

La ficción narrará la búsqueda del amor de un protagonista diferente cada temporada, con episodios de media hora contando la historia de cada una de sus relaciones. Anna Kendrick, nominada al Oscar por Up in the Air, protagoniza la primera temporada junto con Zoë Chao (Downhill, ¿Dónde estás, Bernadette?), Peter Vack (Alguien especial, El becario), Sasha Compere (Miracle Workers, El sumiller) y Lesley Manville (El hilo invisible, Viajo sola).

Además de protagonizar Love Life, Kendrick es productora ejecutiva junto con Paul Feig (Espías, Un pequeño favor) y Dan Magnante (Alguien especial). Boyd, aparte de ejercer de creador, escribió y dirigió el episodio piloto y ejercerá de showrunner de la ficción y productor ejecutivo.