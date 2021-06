Luces, cámara... y vuelve la acción

La pandemia y el proceso extenso del confinamiento consolidaron el mercado de plataformas de streaming, que pusieron durante más de un año en modestas pantallas hogareñas las creaciones más importantes del cine. Las muestras de la industria de Hollywood, así como las historias denominadas de “cine de autor”, desfilaron, y lo seguirán haciendo, en la intimidad de las casas de los cinéfilos, que, a pesar de tener esos contenidos a su disposición ahora más que nunca, extrañaron la experiencia de asistir a una sala de proyección cinematográfica.

La vivencia de “ir a cine” es una película adicional. Tiene su propio principio, sus conflictos, un desenlace complaciente o complicado y, sobre todo, tiene la fortuna de conectar al ser humano con su memoria, con su sensibilidad. Esa experiencia de la sala de cine se ha ido reactivando poco a poco en Colombia. Una de las primeras cintas en aparecer en la enorme y añorable pantalla gigante fue Godzilla vs. Kong, y el enfrentamiento entre estos dos titanes del cine en su primer fin de semana de exhibición logró la cifra de 208 mil espectadores en el país.

El rumor de la reactivación de las salas de cine en las principales ciudades del país comenzó hace un par de meses y con aforo limitado varias producciones cinematográficas empezaron a hacer presencia en los teatros, enfrentándose a contrincantes más complicados que las propias plataformas de streaming: el miedo al contagio y la crisis económica provocada por la propia pandemia, por las condiciones sociales y las protestas en las calles.

A pesar de la adversidad, el cine continuó su camino para convertirse en una válvula fresca de oxígeno y una prueba de la necesidad de la presencia de historias en la gran pantalla ha sido la acogida de una cinta como El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo, cuyo comportamiento durante su primer fin de semana de exhibición logró traducirse en 244 mil admisiones, 13 % más que Godzilla vs. Kong.

A este panorama le faltaba la presencia de Cine Colombia, uno de los más importantes exhibidores en el ámbito nacional, que anunció la reapertura de sus teatros para el martes 15 de junio, después de postergarla desde mayo acogiendo las determinaciones de las cuarentenas estrictas en buena parte del territorio nacional.

Para el regreso oficial del cine se debieron tener en cuenta aspectos determinantes en la nueva normalidad, como el distanciamiento social y el cuidado riguroso del aforo en cada sala. Nuevos horarios para evitar aglomeraciones y un control severo para mantener las condiciones de bioseguridad se afianzarán durante las primeras semanas de proyección dadas las características cambiantes de la pandemia provocada por el COVID-19.

La reapertura de las salas de Cine Colombia ya es un hecho y el exhibidor mantiene como punta de lanza cuatro producciones cinematográficas muy diferentes entre sí. El olvido que seremos, El padre, El protector y Gatopia harán parte de la oferta del entretenimiento a partir del martes 15 de junio de 2021.

La producción de Caracol Televisión y Dago García, El olvido que seremos, llega a Colombia después de conquistar de manera rotunda al mercado internacional con respuestas destacadas del público en escenarios competitivos como España y Francia.

Tráiler 'El olvido que seremos'

“Siempre digo que el cine es mucho más que las historias de psicópatas, asesinos, criminales, superhéroes... Si tienes la oportunidad de contar una historia de un hombre decente, de un tipo que fue un humanista, que dedicó su vida a hacer cosas por los demás, ¿por qué no? Sabía que si no dirigía esta película, a lo mejor me iba a arrepentir toda la vida. No puedes estar cuestionando por qué siempre se cuentan las mismas cosas en el cine y no hacer la diferencia”, manifestó el español Fernando Trueba, quien estuvo al frente de la realización de la cinta homónima del libro de Héctor Abad Faciolince sobre su padre Héctor Abad Gómez.

Como contraste con esta cinta reflexiva, protagonizada por Patricia Tamayo, Javier Cámara, Juan Pablo Urrego y Laura Londoño, llega también el 15 de junio el filme de acción El protector (The marksman), la historia de Jim Hanson (Liam Neeson), un estadounidense veterano olvidado por el estado, y Miguel (Jacob Pérez), un niño mexicano que pierde a su madre en el intento de cruzar la frontera. Ellos dos huyen de Mauricio (Juan Pablo Raba), un hombre de origen latino, sin escrúpulos, que intentará recuperar al niño y apropiarse de un supuesto dinero perdido.

The Marksman Trailer #1 (2021) | Movieclips Trailers

“Mauricio es como un soldado malo con una misión y nada lo va a detener. Tenía que inventarme un ‘malote’ que fuera un verdadero rival para el personaje de Neeson, que es enorme en todos los sentidos, pero quería mostrar el humano dentro de él. La gente no es así porque sí, sino por cosas que marcan, como la falta de oportunidades. Creo que es la reivindicación de otros villanos que he hecho”, asegura el colombiano Juan Pablo Raba, quien incursiona en Hollywood.

Dentro de la oferta para la reapertura también se exhibirá El padre (The father), cinta que ostenta dos importantes premios Óscar de la Academia. Por un lado, a Mejor actor, a sir Anthony Hopkins, y por otro a Mejor guion adaptado. Este filme muestra el viaje interior de un hombre de 80 años, cuya percepción de la realidad se fractura poco a poco ante los ojos de los demás. Sin embargo, también narra la historia de Anne (Olivia Colman), su hija, quien intenta acompañarlo en el laberinto sicológico y emocional de su deteriorada vejez.

The Father (2021) | Tráiler Oficial Subtitulado | Anthony Hopkins

El padre es una adaptación de la exitosa obra teatral del mismo nombre, escrita por Florian Zeller y estrenada en París en 2012, donde obtuvo varios premios Molière, antes de llegar a Broadway y al West End de Londres, y ganar los premios Tony y Olivier.

Y para los seguidores de las películas animadas, el martes 15 de junio se estrenará la cinta Gatopia, que narra las aventuras que tuvo que atravesar Tommy para dejar a un lado las comodidades de su casa para encontrar el paraíso de los gatos, un lugar en el que estos animales hacen lo que más les gusta: jugar.

GATOPIA | Tráiler doblado | Estreno: 2020

A partir del 15 de junio el cine estará de vuelta en forma para crear otros mundos, contar historias, estimular la imaginación y ofrecer una bocanada de oxígeno en estos momentos de crisis social.

*El Espectador hace parte del mismo grupo económico de Cine Colombia.