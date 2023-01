Luisa Fernanda Velosa: una estratega para que el cine se vea más

Luisa Fernanda Velosa es la productora del corto “Vanity Mirror”, con el que estuvo en la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine Fantástico Sitges 2021. Foto: Archivo Particular

Luisa Fernanda Velosa trabaja para que el cine en Colombia se vea más y mejor. Ella es administradora de empresas y arte y desde hace diez años se encarga del posicionamiento de películas que llegan a la cartelera nacional. Su misión es encontrar la estrategia para que esa historia, muchas veces foránea, despierte el interés local y lo hace a partir de campañas de divulgación y de herramientas para que las cintas permanezcan en exhibición en las diferentes salas.

“Encanto” y otros 250 títulos han pasado por la mente estratega de Luisa Fernanda Velosa, quien ve en el cine una forma de empoderamiento femenino y se pone como ejemplo de lo que se puede lograr en esta industria competida, en la que, además, es realizadora y productora.

Conversamos con Luisa Fernanda Velosa sobre los desafíos de su oficio y cómo fue la experiencia de hacer parte de la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine Fantástico Sitges 2021 con su corto “Vanity Mirror”.

¿Cómo fue comenzar en este camino del cine en Colombia?

Comenzar en el camino del cine en Colombia me tomó mucha determinación. Desde que era pequeña que iba al Teatro San Fernando, en Cali, les decía a mis papás que cuando fuera grande quería trabajar en cine. No sabía bien en qué área, pero estaba segura de que no quería trabajar en otra industria. Al graduarme de la universidad, seguí obstinada en encontrar un trabajo en cine y fue así como llegué a la distribuidora de Cine Colombia. Ahí empezó un camino de mucho aprendizaje, donde conocí personas maravillosas, que me dieron la libertad de liderar procesos en cine.

¿Cómo es el trabajo de una administradora en el campo audiovisual?

Al graduarme como Administradora de Empresas no tenía tan claro cómo podía aplicar mis conocimientos en la industria del cine, pero, aun así, intuía que era posible. Con los años - y obstinándome en solo trabajar para el cine - fui entendiendo que muchas de las herramientas que había adquirido en la universidad, como marketing, finanzas o probabilidad, podía aplicarlas a esta industria que siempre me ha apasionado. Trabajar en el mundo del cine ha sido fascinante, pues me ha permitido aprender de realizadores talentosísimos y seguir viendo cine constantemente.

Usted ha estado involucrada en el posicionamiento en Colombia de películas como “Encanto”, entre otros 250 títulos, ¿cómo lleva a cabo ese trabajo?

La tarea de lanzar un título localmente empieza conociendo el contenido y su público objetivo. Sin importar si es una película de estudio o de un productor independiente, quienes tenemos la responsabilidad de realizar una campaña de promoción de un título, debemos conocer bien la película y haber definido, de la manera más objetiva, cuál es su público. Cada película es única y en una industria tan competida (en la que se estrenan en promedio 7 cintas por semana), hay que descubrir la mejor manera de seducir al público para que vaya a verla.

¿Cuál considera que ha sido la película con la que ha tenido mayor reto?

Si bien con todos los lanzamientos he aprendido algo, liderar la campaña para cines de “Encanto” en Colombia fue para mí uno de los retos más emocionantes de mi vida. Nunca olvidaré esta campaña, pues a todos los equipos que estuvimos involucrados nos marcó la vida en muchos sentidos. Lanzar esta película era una gran responsabilidad, pues no solo buscamos exaltar en la campaña los íconos del país como la música, la comida y los paisajes, sino que teníamos que aprovechar la oportunidad para hablar de nuestra diversidad.

¿Cómo ha sido su experiencia como productora, por ejemplo, en el corto “Vanity Mirror”?

La experiencia con “Vanity MIrror” ha sido muy gratificante. Este cortometraje empezó como un ejercicio creativo durante la pandemia, que se materializó unos meses después en un rodaje de una noche. Con Juanita Benavides, con quien produje este corto, quisimos aplicar nuestros conocimientos en cine y de marketing para desarrollar la historia y así mismo promocionarla en festivales de cine y otros circuitos. Con gran alegría, nos anunciaron que hicimos parte en la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine Fantástico, Sitges, en 2021, el más prestigioso festival del mundo en el género del terror y la fantasía.

También ha sido ponente en el FICCI y es docente...

Considero que es una responsabilidad de mi trabajo compartir mis experiencias y conocimiento con otros. Es una manera de seguir aportando a la evolución de la industria local y son espacios en los que aprendo mucho de estudiantes o realizadores, así como de los proyectos que se están gestando en el país o internacionalmente. La oportunidad de participar en estos eventos me ha permitido también conocer diferentes perspectivas del quehacer cinematográfico, no solo quedarme con mi visión como distribuidora y productora, sino entender los intereses o circunstancias de otros actores de la cadena.

¿Cuál es la participación de las mujeres en la industria del cine?

En la industria cinematográfica local e internacional es baja la participación de mujeres en la gran mayoría de los trabajos delante y detrás de la cámara. Tenemos un largo camino que recorrer y liderar; hay que seguir venciendo estereotipos y luchar todos los días porque el trato sea justo para nosotras. Les diría a las mujeres que no se desanimen, si encuentran barreras o si sienten que las tratan con condescendencia o irrespeto, que sigan creyendo en el cine sobre todas las cosas y que el cine es un vehículo para empoderar a otras mujeres que no solo trabajan en esta industria sino en muchas otras áreas.