Macron dice que luchará para que la serie “Emily in Paris” no se traslade a Roma

Emmanuel Macron también dijo sentirse orgulloso por la aparición de su esposa en la serie. (Francia) EFE/EPA/BENOIT TESSIER / POOL MAXPPP OUT Foto: EFE - BENOIT TESSIER / POOL

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha señalado que “luchará duro” para lograr que la nueva temporada de la popular serie de Netflix “Emily in Paris” no se traslade a Roma, como han anunciado sus productores. ”Lucharemos duro. ¡Y les pediremos que se queden en París! ‘Emily in Paris’ en Roma no tiene sentido”, dijo Macron en una entrevista con la revista ‘Variety’.

Para el presidente francés, la serie, una de las más difundidas por la plataforma y que tiene como protagonistas principales las calles y el sofisticado ambiente de la moda en la capital francesa, es “súper positiva en términos de atracción para todo el país”, explicó Macron.

Los responsables de la serie anunciaron por sorpresa que la protagonista, Emily Cooper, personaje interpretado por la estadounidense Lily Collins, se traslada a Roma para seguir desarrollando su carrera como ejecutiva de marketing en el mundo de la moda.

En la serie ha llegado a aparecer en un cameo la esposa de Macron, Brigitte. "Me sentí súper orgulloso y ella estaba muy feliz de hacerlo. Son solo unos minutos, pero creo que fue un muy buen momento para ella. Creo que es bueno para la imagen de Francia", dijo el presidente galo al respecto durante la entrevista.

Y cuando fue preguntado sobre si le habían propuesto aparecer a él en la serie, se limitó a decir: "¡Soy menos atractivo que Brigitte!". EFE