Manuel Turizo apoya al imitador de “Yo me llamo” y dice que “sí se llama”

En las audiciones del reality musical “Yo me llamo” es común ver aciertos y desaciertos entre los jurados, sin embargo, esta vez la decisión que tomaron Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz tomó por sorpresa a los espectadores. Se trata de Manuel Turizo, que llegó a su presentación para interpretar la canción “Quiéreme mientras se pueda”.

Confiado de que pasaría a la próxima etapa, el imitador tomó el micrófono y comenzó su presentación. Pocos segundos después, el jurado le pidió que se detuviera. “Manuel no está por ningún lado, si alguien tiene una voz, que uno se da cuenta que es su voz por la primera nota, es Manuel Turizo. Tiene una voz encajonada, por allá divina, cuenta las historias de una forma única. Tú estás cantando como tú, como en una fiesta. Es el color, no es el registro... le falta aire”, expresó Grisales.

Laura Acuña y Melina Ramírez, presentadoras del programa, quedaron sorprendidas con lo que estaban escuchando. “¡Sí se parece!, denle otra oportunidad!” dijeron. Sin embargo, Escola y Ruiz secundaron la opinión de Amparo, y los tres decidieron que no se parecía al Manuel Turizo Original. Aunque la decisión no tuvo vuelta de hoja, el público expresó su inconformidad en redes sociales, argumentando que el parecido físico se podía pulir en la escuela, al igual que su diferencia en la voz.

La decisión causó revuelo, tanto así, que el participante se pronunció en su cuenta oficial de TikTok. “Gente, ¿qué tal? Antes que nada decirles: muchas gracias por el apoyo que me están brindando. No se pudo lograr lo que quisimos realmente que era quedar en Yo me llamo Colombia 2025, pero la vida te da revanchas y espero que el otro sea con fuerza. Más bien, gracias por el apoyo que me están dando, hay Manuel Turizo para rato”, dijo.

Hace unas horas, el participante de origen peruano publicó un video en el que reveló que el propio Manuel Turizo le dijo que “sí se llama”. “Gente, se logró. Manuel Turizo dijo que sí me llamo. Gente de Colombia, gracias por su apoyo, este era mi sueño. Es un trabajo de años, desde el 2020, y hoy solo puedo agradecer”, dijo.