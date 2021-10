Mark Hamill defiende las precuelas de Star Wars: “No son tan comerciales”

No solo la última trilogía generó controversia entre los fans de Star Wars, a pesar de ser obra del creador de la saga, George Lucas, las precuelas también fueron, y aún son hoy en día, motivo de debate y polémica.

Años después de sus lanzamientos, La amenaza fantasma, El ataque de los clones y La venganza de los Sith siguen dividiendo a los seguidores y ahora Mark Hamill, el maestro jedi más querido y respetado por los fans, se ha pronunciado al respecto y ha defendido los filmes.

“Me impresionó que las precuelas tuvieran su propia identidad. Fueron criticadas porque eran más sesudas y probablemente, como se dijo entonces, no eran tan comerciales. Es una historia más oscura. Pero en la era de las redes sociales y los medios de comunicación, las voces de la gente se amplifican y me sorprende lo brutales que pueden ser, no solo en el caso de las películas de Star Wars, sino en todos los ámbitos”, declaró el actor que dio vida a Luke Skywalker, tal como recoge el libro Howard Kazanjian: A Producer’s Life de J.W. Rinzler.

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith - Trailer

El libro también ha contado con el testimonio de Marcia Lucas, quien ganó un Oscar por la edición de La guerra de las galaxias. “George Lucas es, en su corazón y alma, un buen tipo y un cineasta talentoso. Ojalá hubiera seguido dirigiendo otros tipos de películas. Pero cuando vi el Episodio I lloré. Lloré porque no pensé que fuera muy buena”, admitió.

“Pensé que era extraño que la historia fuera sobre un niño pequeño que parecía tener seis años, pero luego se suponía que se iba a ir con esta princesa que parecía tener veinte años. Hubo cosas que no me gustaron del reparto y de la historia”, reconoció.

Además, Marcia Lucas también cargó contra la última trilogía, compuesta por El despertar de la Fuerza, Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker. “Kathy Kennedy y J.J. Abrams no tienen ni idea de Star Wars. No lo entienden. Y J.J. Abrams está escribiendo estas historias. Cuando vi esa película en la que matan a Han Solo, me enfadé”, confesó.