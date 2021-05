Mark Ruffalo: “Todo drama está basado en la familia”

El protagonista de la serie “I Know This Much Is True”, de HBO, asumió dos procesos distintos para representar a los hermanos Dominick y Thomas Birdsey. Revela que recordó su ancestro italiano y que afloraron muchas de sus inseguridades.

Antes de enfrentarse al protagónico de “I Know This Much is True”, ¿conocía el libro de Wally Lamb que la inspiró?

No, aunque al principio Wally Lamb y yo teníamos el mismo agente literario. Más adelante, los derechos del libro volvieron a estar disponibles y muchas firmas importantes iban detrás de él, pero Wally pensó en algún momento: “¿Creen que Mark Ruffalo querría intentar actuar esto?”. Supe de ese comentario y de una vez extendí la mano para decir que estaba dispuesto. No lo había leído, así que me tomó un fin de semana, y llegó a conmoverme la historia.

¿Cuándo surgió la idea de llevar esa historia a la pantalla?

La verdad es que sentí que sería un maravilloso show en imágenes, pero no sabía si eso era lo que quería hacer el autor con su obra. Entonces nos conocimos y más o menos lo primero que le dije a Wally Lamb era que no creía que pudiera convertirse en una película y hacerle justicia. Mi idea desde el comienzo era realizar una serie corta, así que le encantó esa idea y dejó el proyecto en mis manos. Sabes… pasé por todos los canales con agentes y gerentes. Me desmotivé un poco hasta que Margaret Riley, de mi equipo de gestión, se reunió conmigo y me dijo: “lo único que tienes que hacer con este proyecto es lo que has estado haciendo durante años, solo sigue haciendo lo que sabes hacer. Sigue desarrollando material, colaborando, contratando a las mejores personas y siguiendo tus impulsos creativos y I Know This Much Is True saldrá muy bien. Y lo logramos.

¿Cómo fue su relación con esa historia?

Bueno, soy descendiente de inmigrantes italianos. Mi familia llegó a Estados Unidos, era muy pobre y vino a hacer una nueva vida aquí en América. Mi abuelo comenzó un negocio de pintura de casas, era gente de clase trabajadora empeñada en dejar su herencia italiana en el pasado y convertirse en estadounidense, y eso fue lo que pasó con el tiempo. Los secretos familiares se quedaron entre nosotros… y sabes, había incluso enfermedad mental, estos grandes dramas familiares. Además, tuve a mi hermano, que era lo que llamamos un “gemelo italiano”. Nacimos con menos de un año de diferencia y veíamos todo: lo bueno, lo malo, lo bello y lo feo. Y cuando me encontré con esta historia, lo único que pude pensar fue: “Maldita sea, estas son las personas que conozco, estas son las personas con las que crecí. Esto es la clase que conocía”. Nadie cuenta historias sobre estas personas, pero estas son esencialmente quiénes somos como estadounidenses, o un aspecto de Estados Unidos. Mostramos todas esas cosas y el máximo desafío fue el de interpretar a los gemelos.

¿Y estaba intimidado y emocionado por la posibilidad de jugar a los gemelos?

Tenía mucho miedo. Quiero decir, me metí de lleno con todo tipo de cosas cuando tenía 40, pero ya a los 52 años había perdido la confianza como actor, como hombre, todo, y esto se estaba convirtiendo en una realidad a medida que podía llevar a cabo el proyecto. Tenía pánico.

¿Cómo fue el receso de seis semanas, cuando se tomó el tiempo después de haber interpretado a Dominick y prepararse físicamente para actuar como Thomas? ¿Fue extraño ese proceso?

Sí, estaba en una especie de limbo. Había terminado con Dominick y tenía todo este otro viaje desalentador por delante. Y fui liberado y estaba en este mundo con Derek, la tripulación y el elenco, y me iba a casa en él fines de semana, pero solo tendría un día. Iría a casa el viernes por la noche, pasaría el sábado en familia y volvería a trabajar el domingo por la mañana, y básicamente aprender las 20 o 30 páginas que estábamos filmando ese día. Así que era esta vida extraña centrada en el trabajo lo que estaba viviendo y, de repente, fue: “OK, te vas a casa por seis semanas”. Así que volví a mi familia sabiendo que tenía esa responsabilidad y todavía no sabía qué iba a hacer con Thomas. Sin embargo, pensaba en ellos y probaba algunas cosas, y no pude encontrarlo y solo estaba comiendo, comiendo y comiendo todos los días. En un momento pensé, “hombre, tengo 52 años, tal vez esta cosa de comer no es tan buena idea. Va a poner mucha presión en mi corazón, pero seguí comiendo y dejé la responsabilidad al personaje… y Thomas cumplió con su deber.

Wally Lamb comentó que cuando está escribiendo comienza con una voz y deja que esa voz se apodere de él. ¿Le pasa lo mismo a usted cuando actúa?

Algo así. Recuerdo que mi maestra solía decir: “OK, vas a la biblioteca; entiendes lo político, el contexto emocional e histórico. Entiendes cómo se mueve tu personaje, qué los hace diferentes, cómo usan un accesorio, cómo beben, cómo hacen un sándwich. Haces todo ese trabajo y luego lo dejas, lo tiras y luego vuelas”. Y eso es lo que haces. Y eso es lo que hace Wally (Lamb). Él no solo comienza con una voz, él tiene todo un terreno fértil que sabe cultivar muy bien.

¿Cuál ha sido la opinión de Wally Lamb frente al resultado de la serie?

Wally, en toda su generosidad y comprensión dijo: “chicos, esto es de ustedes ahora. Espero totalmente que tomen estas páginas y se las apropien. Ahí está el libro y ahora tiene que haber la película. Y les doy una licencia creativa completa para hacer lo que quieran hacer”. Nosotros sabíamos que para lograrlo una pieza distinta teníamos que separarnos un poco de la original, así que intentamos un interesante acto de equilibrio de ser fieles a su obra y, al mismo tiempo, darle un nuevo rumbo. Él perfectamente pudo decir: “esto es un pedazo de basura y no quiero que mi nombre esté relacionando con esto”… pero por fortuna nunca lo ha dicho.¿Estuvo involucrado en la selección del elenco?

Así es. Lo que Derek (Cianfrance) hace bellamente, y lo que intento hacer, es obtener las mejores personas y crear un espacio para que todo salga muy bien. Y luego todo comienza a adoptar una mentalidad de colmena: estamos todos juntos en esto y no hay jerarquía, todos tienen su trabajo y todos estamos entregando nuestras vidas a esto. Somos todos lo que llamo “salvavidas” y todos nos sentimos como en casa en un set. Más adelante, dejas que la gente vuele e intenta apoyarlos. Y eso fue lo que hicimos. Y el casting fue una colaboración entre Derek y yo (el director de reparto), y Bonnie Timmermann y todos estábamos vomitando ideas y viendo gente todo el tiempo. En definitiva, todo fue decisión del director, pero siempre estábamos en la misma página. Aportaba una idea, hablaríamos al respecto, nos reuniríamos con ellos, la mayoría de la gente audicionó y todo fluyó.

Es una historia que trata mucho sobre la familia, buena y mala, y en este tiempo particular, con gran parte del mundo experimentando un confinamiento, ¿siente que es una historia particularmente oportuna?

Todo gran drama está basado en la familia. No hay otro lugar donde tú estés tan expuesto, tan vulnerable, donde alguien te conoce tan bien, donde estás tan desafiado y donde estás obligado a aprender cómo ser un ser humano. Algunas personas no tienen esa experiencia con su familia, pero muchos de nosotros sí. Y siento que este momento es tan reflexivo. En ese núcleo están las raíces de quienes somos, ya sea la familia en la que nacemos o la familia que nosotros mismos hacemos. Las relaciones son importantes, y en este momento estamos revalidando su rol en la sociedad. La familia es a donde vamos cuando el resto del mundo está en peligro y cuando estamos en retirada.