Martín Karpan: “Un personaje es una decisión”

¿Recuerda cómo llegó a “Nuevo rico, nuevo pobre”?

En ese momento estaba trabajando para Caracol TV. Había hecho un proyecto con el canal, así que ya me conocían. Cuando me llamaron para esta producción estaba llegando de Estados Unidos, terminando otro proyecto; me llamaron para hacer el casting y quedé con el papel de Andrés.

¿Por qué decidió aceptar el papel? ¿Qué le llamó la atención de la historia?

Siempre me ha parecido que la historia de Nuevo rico, nuevo pobre tiene unos ingredientes que no se ven mucho hoy en día. Ese es uno de los factores que hacen que esta producción sea un éxito, incluso trece años después. Logra un equilibro entre la comedia y el drama sin caer ni en una comedia exagerada con personajes salidos de tono, ni en los clichés de una novela dramática; son situaciones tan reales, que hacen que la producción esté bastante equilibrada.

¿Cómo recuerda a su personaje de Andrés Ferreira?

Para mí, desde el principio fue muy importante encontrar ese balance entre un personaje psicorrígido, adicto al trabajo, alejado del mundo... y el nuevo Andrés, que tiene un gran corazón, sabe afrontar los obstáculos que se le presentan y empieza a valorar y entender las situaciones. La idea era mostrar, más allá de esa apariencia seria y a veces antipática, esa sensibilidad tan grande que tiene Andrés. Eso influye mucho en qué tanto el público se encariña con un personaje o no, y siento que logramos que los espectadores quisieran mucho a este personaje.

¿Se inspiró en alguien en específico para construir la personalidad de Andrés?

No necesariamente, el personaje es auténtico, pero en momentos salieron cosas de mi personalidad que no conocía y las apliqué en Andrés, atravesando el camino con él, tratando de no hacerlo tan serio en su comportamiento y sus emociones. Fue todo un descubrimiento para mí, donde fui descubriendo cosas mías y de Andrés, teniendo en cuenta su relación con los otros personajes. Él es un personaje muy explosivo por momentos, pero luego logra contenerse. Un personaje es una decisión, y hay muchas formas de construirlo; cada actor tiene una propuesta diferente, pero todo es un proceso de encontrarle el sentido al rol.

¿Cuáles son las cualidades que más le gustan de Andrés y cuáles no comparte?

Lo que menos me gusta de él es su seriedad, porque al principio vive rebotando en un cuadrado sin poder ver lo que hay afuera, disfrutar y abrirse a otras posibilidades. Una de las cosas que me ha enseñado la vida es entender lo que sucede afuera de nuestros pequeños mundos. Lo que más me gusta es su corazón, que, de hecho, llega a abrirlo en un momento... es como descubrir un diamante.

“Nuevo rico, nuevo pobre” fue estrenada hace más de una década, ¿qué opina de que se vuelva a transmitir?

Es increíble. En Netflix está hace más de tres meses y ha tenido un éxito impresionante, llegando a estar entre las producciones más vistas en América Latina, la ven en Estados Unidos, en España... es muy loco que después de trece años siga teniendo tanta fuerza, y siento que eso tiene que ver con el momento por el que estamos pasando, donde de una u otra forma todos perdimos algo y estamos intentando construir una nueva normalidad, entenderla, avanzar y valorar lo que tenemos ahora más que nunca. Las nuevas plataformas abren la puerta a otras generaciones, cuando salió “Nuevo rico, nuevo pobre” fue un éxito rotundo, y se vendió a otros países; de hecho, varios de ellos se apropiaron de la historia y sacaron otras versiones. Para mí es muy valioso que la gente joven la vea y la disfrute.

¿Cómo fue su experiencia con el elenco?

La mejor. Nos reímos mucho, fue un equipo muy importante para mí, sobre todo porque la mayoría de veces en los elencos tan grandes suele haber roces e incomodidades, y yo no recuerdo haberme sentido mal nunca. Siempre nos divertíamos con la libertad que nos daba Andrés Marroquín para expresarnos y relajarnos un poco en el set.

¿Tiene alguna anécdota que recuerde?

Una de las partes más complicadas es trabajar con niños o animales... y los primeros días me dieron al perro para que nos conociéramos, así que lo llevé a pasear por el canal. En un momento me puse a hablar con alguien y cuando me di la vuelta el perro ya no estaba, se desapareció. Tenía mucha vergüenza de decirle al dueño que se me había perdido, salí corriendo a buscarlo por todos lados y luego de un rato logré encontrarlo en un estudio jugando en un rincón. Casi me despiden en mi primer día.