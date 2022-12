Mateo Moya y su habilidad para hacer cortometrajes en 48 horas

Processed with Focos Foto: Cortesía

Con más de 60.000 cortometrajes terminados, más de 130 ciudades alrededor del mundo y 21 años en su haber, The 48 Hour Film Project ha ganado su lugar como la competencia cinematográfica cronometrada más grande del mundo. En Colombia, se podrá disfrutar en su novena edición de este reto.

Imagínate rodar una película, con un género cinematográfico a la suerte y una fecha límite que pondrá su corazón a mil. El desafío contrarreloj vuelve a Colombia con el nombre “Proyecto 48 Colombia”, el cual inicia un viernes por la noche, cuando los equipos tendrán que luchar en una carrera frenética para escribir, filmar, editar y producir los cortometrajes que deberán entregar antes de las 7:30 pm del domingo.

Los plazos son muy ajustados y la competencia es feroz. Los equipos pueden usar cualquier tipo de cámara, incluso la de un celular. No importa si son expertos en cine o apenas se están iniciando; cualquiera puede participar.

En la noche del 18 de noviembre de 2022 fué el Kickoff o patada inicial, dónde se les asignó un personaje, una línea de diálogo, un objeto y el género cinematográfico que debieron ser incluido en la película. A partir de ese momento el tiempo empiezo a correr, y al cabo de 48 horas exactas, entregaron los cortometrajes.

El cortometraje ganador de Colombia 2022, Hypnos 357 del equipo Burning House, quienes tendrán el honor y la responsabilidad de representar a nuestro país en Filmapalooza 2023. El evento se realizará en el mes de marzo de 2023, donde se escogen los 12 mejores cortometrajes del mundo para su respectiva muestra en el Short Film Cornner del afamado Festival de Cannes 2023.

Este año “Proyecto 48 Colombia”, tiene unos importantes patrocinadores, gracias a la convocatoria CoCrea, del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte y Canal Capital, creyeron en este grandioso proyecto, apoyándolos para que este año se entreguen premios significativos a los concursantes.

¿Cómo llegó a Proyecto 48 y por qué le interesó participar en esta competencia?

He participado en este concurso desde la primera vez que llegó a Colombia, hace 9 años, he ganado 4 veces y esto ya se convirtió en un ejercicio que me gusta hacer para crear cosas propias.

En esta competencia, los realizadores audiovisuales cuentan con un tiempo muy reducido para hacer producciones, ¿cuál es el mayor reto de hacer un cortometraje en estas condiciones?

Sí, la idea es hacer el cortometraje en 48 horas, contando preproducción, producción y posproducción. Se hace de viernes a domingo, teniendo en cuenta que el viernes es el día de la creación de la idea del corto... cuando esté lista, el sábado se utiliza para rodar y el domingo es el día de la posproducción. Ellos te dan un género, frase o personaje que se tiene que utilizar dentro del corto para que sea válido, con eso certifican que sí lo hiciste ese fin de semana y no que ya tenías algo hecho antes y lo mandaste. Es un reto inmenso, porque en mi caso soy el director y el escritor, pero también hago la edición, eso significa que tengo que estar despierto de viernes a domingo porque debo estar pendiente de todos los procesos.

¿Cómo fue el proceso creativo de “Hipnos 357″?

Es un cortometraje que dura 7 minutos y habla sobre un mundo distópico, medio apocalíptico en el que una inteligencia artificial se tomó todo el planeta, y esa misma inteligencia artificial se alimenta de la inteligencia de las personas, es su gasolina para mantenerse viva así que empezó a extinguir la raza humana y quedan muy pocas personas en el mundo que se esconden de ella. Las personas que quedan no tienen memoria ni emociones, así que quedan prácticamente en un estado vegetal y se mueren. Cuenta la historia de un muchacho que está cuidando a su hermana porque la inteligencia artificial le quitó su memoria y hace lo posible para que no se muera. Ellos tenían un papá que estudiaba física y logró crear una máquina que le devuelve las emociones a la gente, y todo el corto muestra al joven haciendo una serie de pruebas para poder salvar a su hermana.

¿En qué se inspiró para hacer esta historia?

Se me vino a la cabeza de una forma súper espontánea, creo que fue porque el tema de las inteligencias artificiales están en auge y hay un debate muy grande entre lo bueno y lo malo que traen. Tenía eso en la cabeza y quise crear algo a partir de esa discusión.