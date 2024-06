Matt Bomer asegura que perdió la oportunidad de interpretar a Superman por ser homosexual

Matt Bomer dio a conocer su sexualidad en el año 2012, en medio de una gala en la que recibió un premio por su labor de concienciación en la lucha contra el sida. Foto: Cortesía

Matt Bomer estuvo muy cerca de conseguir un papel que le habría cambiado la vida. El actor, de 46 años, aseguró en su última entrevista que, a principios de la década de los 2000, vivió un intenso mes de audiciones que lo convirtieron en el candidato ideal para dar vida a Superman. De haber logrado su objetivo, el artista habría tomado el legado del legendario Christopher Reeve, encargado de encarnar al superhéroe en la popular trilogía de finales de los setenta y principios de los ochenta.

El protagonista de series tan exitosas como “White Collar” está convencido de que perdió semejante oportunidad por ser homosexual, aunque por entonces todavía no había declarado públicamente su orientación sexual. “Sí, eso tengo entendido. Era una época en la industria en la que algo así podía ser utilizado contra ti. Por quién, cómo y por qué no lo sé, pero eso tengo claro”,compartió en conversación con The Hollywood Reporter.

Según explicó Boomer, el proyecto tenía como título provisional ‘Superman: Flyby’ y el guion corría a cargo de J.J. Abrams, pero finalmente no “vio la luz”. “Parecía que yo era el preferido del director para el papel”, dijo Bomer. En 2006, se estrenó en medio de una gran expectación la cinta ‘Superman Returns’, protagonizada por Brandon Routh y dirigida por Bryan Singer. El filme fue un fracaso comercial y Superman se mantuvo fuera de la gran pantalla hasta 2013. Ese año se estrenó ‘El hombre de acero’, ya con Henry Cavill portando la capa roja.

Matt Bomer dio a conocer su sexualidad en el año 2012, en medio de una gala en la que recibió un premio por su labor de concienciación en la lucha contra el Sida. El artista quiso dar las gracias públicamente a su marido Simon Hall, con el que tiene tres hijos, para levantar el velo sobre su vida privada.

Años antes, el actor había escrito una carta a sus padres para comunicarles la noticia, al no atreverse a hacerlo en persona por el carácter conservador y religioso de su familia, natural de un entorno rural de Misuri. “No recibí respuesta en una larga temporada, por lo menos seis meses. Diría que tuvieron que pasar varios años para empezar a entendernos. Fue duro”, contaba a la revista Out en el año 2017.