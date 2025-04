Matt Reeves podría abandonar la dirección de “The Batman 2″ por problemas de salud

Matt Reeves dirige la película a partir de un guion que firma el propio Reeves con Peter Craig, basado en personajes de DC. Foto: Cortesía

The Batman de Matt Reeves llegó a los cines en 2022 y fue todo un éxito, dando pie a la serie spin-off El Pingüino. La cinta tendrá una continuación, pero parece que la secuela se está encontrando más problemas de los esperados, e incluso podría perder a su director.

Inicialmente, el filme iba a llegar a los cines en 2026, pero fue aplazado hasta el 1 de octubre de 2027. A principios de esta semana, comenzó a circular en internet el rumor de que la secuela podría retrasarse debido a problemas de salud que estaría afrontando el cineasta Matt Reeves o alguien cercano a él.

Además, en el podcast The Hot Mic, el experto Jeff Sneider compartió su opinión sobre si la participación de Robert Pattinson en Dune: Messiah es un indicio de que The Batman 2 sufrirá otro retraso. “No creo que haya cambiado nada... No creo que la película se haya retrasado”, comentó el insider. “Creo que Pattinson hará ambas cosas. Sí, va a trabajar en Dune este verano y empezará en Batman en invierno”, agregó.

“Cuando dicen que el rodaje se ha retrasado a 2026, ¿podría ser algo como ‘oye, íbamos a empezar en diciembre, y ahora empezamos en enero’. Sí. Eso podría ser técnicamente así. No creo que haya habido un retraso significativo”, argumentó Sneider.

Aunque el reportero no reveló qué está sucediendo en la vida de Reeves, expresó que, si Reeves no puede comenzar a trabajar en The Batman 2 a finales de 2025, existe la posibilidad de que Warner Bros. siga adelante sin él.

“Creo que esa situación aún está sin resolver y por eso las cosas siguen sin resolverse en lo que respecta a The Batman. Lo diré de esta manera: aunque esa situación pueda estar sin resolver, diría que si no se toma una decisión a finales de este año -si la película no comienza a funcionar para finales de año-, creo que Reeves saldrá del proyecto. Creo que será algo como ‘oye, tenemos que seguir adelante con esto’. Será muy triste. En este punto, la gente entiende las circunstancias, pero hay algo de frustración”, concluyó.