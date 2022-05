Matt Reeves, reinventando a Batman

Matt Reeves quería un Batman volátil y peligroso, pero también necesitaba que fuera desesperado y emocional. Foto: Cortesía

¿Qué tiene este personaje que inspiró este guion, porque es un territorio desconocido en la pantalla?

Me encanta el personaje desde que era un niño, quiero decir, desde Adam West... Batman obviamente es increíblemente genial. Hay algo acerca de este personaje en medio de todo este tipo de corrupción que decide ponerse un traje y tiene todos estos artilugios increíbles que, cuando era niño, encontré cautivador. Pero creo que, como cineasta, lo que me emocionó al tener la oportunidad de acercarme al personaje es que es un personaje que está tratando de darle sentido a su vida. Nunca ha superado lo que le pasó de niño. Sentí que había un montón de grandes historias de origen que se habían hecho en las películas. Lo que pensé que no había visto era una versión donde el arco es en realidad el arco de Batman, donde lo conoces y él ya es Batman, pero hay una distancia tan grande que recorrer en términos de lo que se va a convertir y lo que es que allí.