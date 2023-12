Melina Ramírez no estará en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ ¿por qué?: Esto dijo

Actualmente, Melina Ramírez es la presentadora de Yo Me Llamo junto a Carlos Calero. Foto: Hernán Puentes

A partir del próximo 12 de noviembre, en remplazo de la novena temporada de Yo Me Llamo, los colombianos se podrán reír con La vuelta al mundo en 80 risas. La dinámica de este programa consiste en que varias parejas, conformadas por humoristas y presentadores de televisión, viajaran al rededor del mundo y deberán enfrentarse a varios escenarios durante más o menos una semana.

En la edición de este 2023, los participantes serán Carolina Cruz, Laura Acuña, Laura Tobón, Jessica Cediel, Amanda Dudamel y Juan Diego Vanegas. La cuota de los humoristas la conforman Piroberta, Suso, Jeringa, Don Jediondo, Jhovanoty y Boyacoman.

Melina Ramírez, actual copresentadora de Yo Me Llamo, ha participado en varias de sus ediciones y a la audiencia le sorprendió cuando la modelo anunció que no estará presente este año. En sus redes sociales se le preguntó cuáles eran los motivos de su ausencia, a lo que respondió: “No estaré, pero es un gran programa. No se lo pueden perder, van a estar nuevas presentadoras, ya que obviamente se me cruzaba con Yo Me Llamo por esto no pude estar este año”.

En su primera aparición en 2018, el compañero de la travesía de Melina Ramírez fue Don Jediondo, a quien describe como un gran amigo con el que tuvo bastante química. Reveló que se río todo el tiempo en Tailandia y Camboya gracias a los comentarios del humorista, quien le aseguró que ella era una “estrella de Hollywood”.

Melina contó que lo que más le llamó la atención de esta experiencia es que la gente hacía fila para tomarse una foto con ella, algo que ni siquiera en Colombia le había pasado.

¿Por qué Melina no va a estar en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’?

¿Cuándo se estrena La Vuelta al Mundo en 80 Risas?

La nueva edición de La Vuelta al Mundo en 80 Risas empezará el próximo 12 de diciembre a las 8:00 p.m. en el canal Caracol.

