Melissa Barrera, expulsada de “Scream VII” por apoyar a Palestina, se pronuncia

"El silencio no es una opción para mí", finaliza el contundente mensaje que compartió en sus historias de Instagram. Foto: Melissa Barrea vía Instagram

La actriz mexicana Melissa Barrera fue expulsada del reparto de la película “Scream VII” después de publicar en sus redes sociales que la ofensiva israelí en Gaza de las últimas semanas suponen “un genocidio y una limpieza étnica”, confirmó la productora Spyglass, a cargo de la popular franquicia, en un comunicado publicado el pasado martes 21 de noviembre.

Le recomendamos: Dave Filoni será el jefe creativo de “Star Wars”

¿Por qué Melissa Barrera fue expulsada de “Scream 7″?

“La postura de Spyglass es inequívocamente clara: tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquiera de sus formas, incluidas las referencias falsas al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea de la incitación al odio”, reza el comunicado de la compañía. El papel de Barrera como Samantha Carpenter era uno de los personajes principales de las últimas entregas de la mítica saga de terror, que en 2022 sacó su sexta parte y se embolsó casi US$170 millones en la taquilla internacional.

La actriz había mantenido silencio sobre la decisión de la producción hasta hace unas horas. En sus historias de Instagram publicó un breve comunicado sobre lo ocurrido. Reiteró su posición frente a la vulneración de derechos humanos que está viviendo en la Franja de Gaza. “Ante todo, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas”.

¡SE PRONUNCIA! 💥#MelissaBarrera ha brindado su primer comunicado tras su despido de la séptima entrega de #Scream. Esto fue lo que escribió: pic.twitter.com/F9s2KhXJjl — Gaby Meza 🍿🌈 (@GabyMeza8) November 23, 2023

Más sobre Entretenimiento “Napoleón”, la espectacular epopeya de Ridley Scott La película fue dirigida por el cineasta inglés, autor de cintas como “Gladiador” y “Alien”. Napoleón ha sido una de las figuras históricas sobre las que más se ha escrito, y las versiones que han llegado a lo largo de los siglos son muy diferentes.. Leer más “Napoleón”, la espectacular epopeya de Ridley Scott Trajes y accesorios de la serie “The Crown” irán a subasta Reproducciones del tocador de Isabel II y del Jaguar verde de la princesa Diana, utilizados en la serie, cuya última temporada se transmite desde el pasado 16 de noviembre, figuran entre los 450 lotes a la venta. Leer más Trajes y accesorios de la serie “The Crown” irán a subasta

“Cada persona en esta tierra, independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico, merece derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad”, se lee en uno de lo últimos párrafos. “El silencio no es una opción para mí”, finaliza. El pronunciamiento generó más comentarios a su favor, creando el hashtag #JusticeForMelissaBarrera.

Sobre lo sucedido, el director de esta entrega negó su participación en la decisión y pidió que dejaran de atacarlo, pues no dependió de él. “Esta es mi declaración: Todo apesta. Dejad de gritar. (...) Esa no fue mi decisión”, escribió Cristopher Landon. Para fortuna del estudio y de todo el equipo realizador, la séptima entrega de la saga no había empezado a grabarse a causa de la Huelga de Actores. Entonces, tras el despido de Barrera y la sorpresiva salida de su coprotagonista, Jenna Ortega, la producción optó por reescribir la historia, pensando en un posible regreso de las estrellas originales de la serie, Neve Campbell y Courteney Cox, según reportó el semanario estadounidense Variety.

Jenna Ortega: La salida de Scream 7

Aunque un principio se rumoreaba que la salida de la protagonista de Merlina, se trataba de un gesto de lealtad a su colega, se desmintió cuando se develó que se trataba de una decisión netamente laboral, ya que el rodaje de la cinta de terror se cruza con el rodaje de la segunda temporada de la serie de Netflix. Según informó el medio ya citado.

Además, la actriz tiene otros compromisos pendientes que le impedirían participar en la cinta, como la finalización de Beetlejuice 2, dirigida por Tim Burton, que no se culminó a causa de la Huelga de Actores y que aún está pendiente en su agenda.

Leer más: Cinema Paraíso vuelve a abrir sus puertas en una nueva sede