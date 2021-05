Mercado audiovisual BAM se realizará online este 2020

En julio se realizará el evento que busca visibilizar a los agentes de la industria audiovisual colombiana, entregar conocimiento sobre las tendencias del sector, favorecer las redes profesionales de contactos y facilitar la posibilidad de negocios.

El Bogotá Audiovisual Market (BAM) se realizará este 2020 en formato online, por lo que entre el 21 y el 31 de julio acreditados y el público podrá disfrutar de diversas actividades en streaming.

En esta oportunidad, el mercado tendrá una duración de dos semanas donde busca visibilizar a los agentes de la industria audiovisual colombiana, entregar conocimiento sobre las tendencias del sector, favorecer las redes profesionales de contactos y facilitar la posibilidad de negocios. (Le recomendamos: Consuelo Luzardo: “Para Colombia hay un fondo de ayuda a la industria audiovisual”).

Novedades en sus actividades

La agenda del BAM Online contará con actividades como “BAM Disruptors”, charlas de personajes destacados de la industria audiovisual que estarán abiertas para el público general sin costo y serán transmitidas en vivo. Los acreditados al mercado tendrán acceso a las siguientes actividades, donde podrán interactuar con los expertos invitados, previa inscripción:

“Market Sessions”: paneles con expertos en los que la conversación gira alrededor del mercado audiovisual: cómo están afrontando la situación actual y cómo se proyectan para el futuro.

“One To Many”: los principales jugadores de la industria audiovisual nacional e internacional, de manera individual, responderán preguntas específicas de su negocio que permitan obtener una información sobre las tendencias del mercado.

“Roundtables”: sesiones de intercambio y aprendizaje entre expertos y profesionales.

“Think Tanks”: reuniones entre diferentes agentes y sectores para discutir temas de interés con la intención de generar acciones concretas que beneficien el sector audiovisual.

Además, se introducirá por primera vez “BAM Incentives”, una dinámica que presentará actividades mensuales patrocinadas con el objetivo de motivar e impulsar a los creadores de iniciativas alrededor del sector audiovisual.

Asimismo, se inaugurará “Business Engagement”, que consistirá en reuniones entre las empresas colombianas más experimentadas con los participantes de Projects y Stories y beneficiará a los participantes nacionales.

Participación de los seleccionados por convocatoria

A través del “Showcase Colombian Content and Talents”, los contenidos y talentos seleccionados en las categorías Screenings, Stories, Bammers y Projects tendrán visibilidad por medio de un catálogo en línea.

En el caso de Projects y Screenings, los participantes están adelantando sus respectivas Rutas de Fortalecimiento y el Laboratorio de Edición, para así lograr resultados más productivos en las dos semanas del mercado.

Por su parte, la sección Stories elegirá a 12 escritores audiovisuales con guiones y/o libretos que participarán de las diferentes dinámicas de mercado.

Finalmente, los Bammers, 30 jóvenes productores con proyectos audiovisuales, realizarán un trabajo colaborativo bajo el modelo de World Building que se centra en la creación de un universo del cual se pueden extraer muchas historias.

El mercado estará disponible en su página web www.bogotamarket.com, donde se publicarán más actualizaciones. Las acreditaciones al mercado estarán disponibles desde el 17 de junio al 6 de julio, a través de la página www.bogotamarket.com.

El BAM, mercado audiovisual más importante en Colombia, es organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá y Proimágenes Colombia, con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) y el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES).