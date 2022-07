“Ms Marvel”, una serie con poder femenino por generaciones

Iman Vellani, de fanática de los cómics a superheroína de Marvel. Foto: Daniel McFadden

A lo largo de los episodios, los fans de Ms. Marvel no solo han acompañado a Kamala Khan (Iman Vellani) en sus andanzas como adolescente típica de la Ciudad de Jersey y flamante Súper Heroína, sino que además han tenido la oportunidad de conocer a la familia de la protagonista, en la que las mujeres de cuatro generaciones descubren más sobre su pasado y unen fuerzas con la mirada puesta en el futuro.

UN CORAZÓN LATIENDO AL RITMO DE LA FAMILIA

Si bien la trama central de la serie tiene que ver con Kamala, sus poderes y cómo aprende a manejarlos, la productora ejecutiva Sana Amanat asegura que la relación de la protagonista con su madre y su abuela (e incluso su bisabuela) es igual de relevante. “Esa conexión intergeneracional es el corazón de la serie”, señala, y agrega: “La atención se centra en ellas y en su conexión, en el concepto de identidad y por lo que han pasado estas mujeres, y cómo eso afecta no solo su propia dinámica, sino también su relación consigo mismas, lo que quieren mostrar al mundo y cómo afecta en última instancia a Kamala… de eso se trata realmente la serie. Es una especie de idea de la epigenética, y cómo tu pasado y tu historia influyen en quién eres”.

CATARSIS EN LA SALA DE GUIONISTAS

Si bien la conexión intergeneracional de la familia de Kamala forma parte del ADN de la serie, la guionista principal Bisha K. Ali revela que la profundidad de este hilo argumental salió de los guionistas involucrados en el proyecto, y especialmente de las guionistas pakistaníes allí presentes, quienes reflexionaron sobre sus propias relaciones familiares con la esperanza de fortalecer las de Kamala.

“Hablamos sobre el trauma intergeneracional y cómo nos gustaría poder tener este tipo de conversaciones con nuestras propias madres y con nuestras abuelas. Las cosas que mantenemos ocultas, de las que no hablamos y el dolor de eso, y cómo nos lleva a que no podamos conectarnos unos con otros. Se sintió muy importante para mí personalmente y para todos los escritores en la sala”, confiesa Ali.

SANANDO Y RECONECTANDO

Ali señala, a su vez, que llevar adelante ese proceso a través de la lente de Kamala lleva la historia no a un lugar de juicio, sino de curación, sanando la línea matrilineal de la protagonista. En el episodio 5, Sana (Samina Amhed), la abuela de Kamala, lo resume a la perfección: “Quizás este era el viaje que pretendía emprender, uno que me llevaría de vuelta a ti”.

“Se sintió diferente y nuevo, no habíamos visto esto antes. Está hablando del poder en las mujeres… y también de la belleza de ver a tus padres como personas. Estas mujeres tuvieron que sobrevivir a algo, y eso se interpone en el camino de sus relaciones. Kamala puede ser la que reconstruya todo eso y sane a todos”, agrega Ali.

Sharmeen Obaid-Chinoy, directora del episodio 5, comenta: “Creo que hay algo muy especial en las conversaciones tranquilas que tienen las mujeres. Cuando ves a Muneeba y Sana hablar, entiendes que la relación está cargada de identidad… y Kamala tiene los mismos rasgos que una madre. Esta es la historia de cuatro mujeres increíblemente valientes que son poderosas a su manera y, por lo tanto, al contar esta historia de cuatro generaciones, está revelando una faceta diferente de Kamala Khan y su vida porque se extrae de todas estas otras mujeres”.

DEJANDO HUELLA EN EL MCU

Como responsable de dar vida a Kamala en la serie, Iman Vellani sabe la importancia que tiene la reconstrucción de los vínculos de su familia de ficción, y también imagina el impacto que tendrá en los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). “Muchas veces, a los adolescentes musulmanes se les muestra que necesitan separarse de la cultura para convertirse en un individuo. Eso no se siente bien porque no fue así como crecí. Se trata de una hermosa unión de culturas y todo lo que se combina... no quieres olvidar todo con lo que creciste, y quieres que tus hijos tengan una educación similar, pero también que tengan más experiencias”, comenta la actriz.

Mirando hacia atrás, Ali simplemente está orgullosa de haber podido compartir las relaciones intergeneracionales de la familia Khan a lo largo de la temporada, especialmente en el episodio 5. Concluye la guionista: “Significa mucho para todos los creativos que estuvieron en este proyecto, porque Kamala es el único personaje en el MCU con el que pudimos ir a este lugar. Gracias a ella, fuimos al único lugar donde podíamos honrarnos a nosotros mismos, y lo hicimos desde el amor y la alegría. Para todos nosotros realmente fue un regalo poder contar esta historia”.

