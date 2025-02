Muere Michelle Trachtenberg, actriz de “Gossip Girl y “Eurotrip”, a los 39 años

Por el momento se desconocen las causas de la muerte de la actriz Michelle Trachtenberg. Foto: Cortesía

Según informó El País en una publicación de Instagram, la actriz Michelle Trachtenberg, protagonista de series como Gossip Girl y Buffy, cazavampiros, murió a los 39 años. Así lo reveló el medio estadounidense The New York Post. Por el momento se desconocen las causas de su muerte, ocurrida en su apartamento de Nueva York, situado cerca de la zona de Colombus Circle, y que no está siendo investigada como un crimen violento, según explica el mismo medio.

En los últimos meses, Trachtenberg había compartido varias fotos preocupantes en su cuenta oficial de Instagram, donde se le veía más delgada y con aparentes problemas de salud. Algunos llegaron a afirmar que la actriz estaba teniendo problemas de adicción, y otros rumoraban un posible desorden alimenticio. Sin embargo, ella tranquilizó a sus seguidores diciéndoles que estaba “bien y saludable”.

ABC News informó que fue su madre la que encontró el cuerpo sin vida de la actriz. Fuentes cercanas al citado medio explican que recientemente se había sometido a un trasplante de hígado y que “podría haber estado experimentando complicaciones”, motivo por el que se cree que murió por causas naturales. Se espera que en las próximas horas se le realice una autopsia para determinar la causa y la forma de la muerte.

