“Muerte en el Nilo”, un viaje en el tiempo a la década de 1930

“Muerte en el Nilo” transporta al público a la década de 1930, recreando muchas de las ubicaciones que sirvieron de inspiración para el glamuroso “thriller” de la alta sociedad de Christie. / Cortesía Foto: Photo Credit: Courtesy of 20th Century Studios

El thriller, basado en la célebre novela homónima de 1937 de la escritora Agatha Christie, sigue a una joven pareja cuya idílica luna de miel es interrumpida trágicamente por un brutal asesinato. A raíz de este inesperado acontecimiento las vacaciones del detective belga Hércules Poirot en Egipto, a bordo de un glamuroso barco de vapor, se convierten en una estremecedora búsqueda del culpable.

La película transporta a la audiencia a la década de 1930, recreando muchos de los lugares que sirvieron de inspiración a la novela de misterio de la alta sociedad de Agatha Christie. Los escenarios en los que transcurre la historia van desde un tugurio hasta un mercado de especias de Egipto y, por supuesto, las imponentes aguas del río Nilo. Además, gran parte de la acción tiene lugar a bordo del majestuoso barco de lujo S.S. Karnak, construido especialmente para el filme en una pista de prueba de vehículos en Inglaterra.

Muerte en el Nilo | Tráiler Oficial | Subtitulado

Jim Clay, diseñador de producción de la película, cree con pasión en la calidad del diseño y considera que su papel es el de crear la realidad física del clima psicológico para la narrativa que busca el director. Para Muerte en el Nilo, el equipo viajó a Egipto y Marruecos para encontrar la ambientación adecuada, y fue allí donde encontraron un gran lago que se parecía mucho al Nilo, aunque finalmente decidieron agregar el agua de manera digital gracias a la avanzada tecnología. Después de lograrlo, se enfocaron en la construcción del barco de vapor.

“Investigamos la flota de Thomas Cook, que tenía tres o cuatro barcos trabajando en ese momento, y tomamos elementos de cada uno. Luego diseñamos uno propio. Ken (director de la película) tenía requisitos específicos respecto al aspecto del barco. Quería que se sintiera amenazante, elegante y que pareciera un tiburón, porque las aguas del Nilo son peligrosas, sobre todo en nuestro caso”, revela Clay.

Muerte en el Nilo | Contenido Adicional | 20th Century Studios

Cabe aclarar que Clay cuenta con una gran trayectoria en el campo de diseño de producción, pues estuvo a cargo del diseño original del clásico de BBC The Singing Detective, por el que recibió su primera nominación a los Premios BAFTA, hasta el mundo distópico sumamente realista de Hijos de los hombres, de Alfonso Cuarón, por el que fue nominado a un premio del Sindicato de Directores de Arte (Art Directors Guild) y con el que ganó un Premio BAFTA.

Todo este recorrido profesional le facilita de gran manera tomar decisiones que vayan acordes con la estética de la película, y en el caso de Muerte en el Nilo, tenía muy claro cómo diseñar elementos fundamentales como el propio barco. “Hablamos mucho con Ken y Haris Zambarloukos, nuestro director de fotografía, y con el tiempo construimos un plan y una forma para el barco, así como una distribución de los espacios que se adaptarían no solo el argumento, sino también a la forma en que Ken quería filmar”, comenta el diseñador. “La escena del desenlace, la escena final en que Poirot describe quién cometió el asesinato, también es muy importante, porque todo el elenco debía reunirse en un solo lugar, y Ken tenía requisitos particulares esta vez respecto de cómo se desarrollaría esta escena”, agrega.

En cuanto a la ambientación, el equipo de producción decidió hacer algunas timas en exteriores reales de Reino Unido y eligieron Cotswolds como la mejor opción. Allí construyeron el mercado de especias, que es un lugar importante en la obra literaria de Christie, y duraron cinco semanas adecuándolo para que quedara perfecto, y, según cuenta Clay, incluso instalaron palmeras falsas y llevaron camellos al set.

“Hay un lugar real llamado Cataract Hotel que, de hecho, existió en la década de 1930. Agatha Christie se quedó allí, y se cree que comenzó a escribir Muerte en el Nilo en ese lugar… eso también implicó bastante investigación. Obviamente lo modernizaron mucho, de manera que no lo copiamos exactamente”, comenta Jim.

El vestuario de la película estuvo a cargo del famoso diseñador español Paco Delgado, quien ha participado en varias producciones de gran renombre, como La chica danesa, Los 33 e incluso Jungle Cruise, recibiendo varios reconocimientos y dos nominaciones a los Premios Óscar. Clay y Delgado pensaron juntos en factores claves, como el estado de ánimo, la iluminación y el espacio para llegar a la conclusión de que esta película debía tener tonos livianos, soleados y mucho más brillantes, teniendo en cuenta las locaciones. “Para ser honesto, nos tomamos algunas libertades con el estilo de la época, porque Ken quería que también tuviera un tono contemporáneo, lo que Paco hizo muy bien con su vestuario, y que nuestro decorador de sets replicó con la ambientación de los sets”. Apunta el diseñador de producción, agregando que fueron muy cuidadosos al tener claro que no querían salirse de la época, pero tampoco estaba dentro de sus intenciones estar atados por ese período… querían explorar, y así lo hicieron.

Finalmente, el mayor orgullo de Jim Clay en esta película fue el barco S.S. Karnak, que es real, pero le permitió al diseñador de producción crear de cero el salón principal, los camarotes, los corredores y la cubierta inferior, y aunque no es la primera vez que Clay trabaja de la mano con el cinco veces nominado al Óscar Kenneth Branagh, para él significa un gran aprendizaje. “Ken siempre quiere ir un paso más allá, lo que es fantástico, y siempre está abierto también a nuevos horizontes…”. “¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Hagámoslo más grande”. Eso es un desafío, y me encanta. Para ser honesto, eso ha sido lo más desafiante y gratificante desde el punto de vista creativo”, concluye Clay.

Muerte en el Nilo presenta un elenco estelar que da vida a algunos de los personajes más memorables de Agatha Christie. Además de sentarse en la silla de director, Branagh interpreta a Poirot. El actor Tom Bateman se mete en la piel del apuesto y encantador Bouc, la mano derecha del detective. La reconocida actriz Annette Bening interpreta a Euphemia Bouc, una pintora de renombre y madre de Bouc. Completan el elenco Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders y Letitia Wright.

Se estrena este jueves 10 de febrero en salas de cine.