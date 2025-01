Murió David Lynch, director de “Twin Peaks” y “Blue Velvet” a los 78 años

David Keith Lynch fue un director de cine, guionista, actor y productor de música electrónica estadounidense.​ Foto: Cortesía

David Lynch, el cineasta, escritor y artista estadounidense que recibió nominaciones al Oscar al mejor director por “Blue Velvet”, “The Elephant Man” y “Mulholland Drive” y cocreó la innovadora serie de televisión “Twin Peaks”, murió a los 78 años, informó su familia este jueves 16 de enero.

“Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y el artista, David Lynch”, dijo un comunicado en la página de Facebook de Lynch. “Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él decía, ‘Mantén tu vista en la rosquilla y no en el agujero’”.

Con sus obras visualmente impactantes, perturbadoras e inescrutables llenas de secuencias de sueños e imágenes extrañas, Lynch fue considerado un maestro del surrealismo y uno de los cineastas más innovadores de su generación.

Recibió un premio honorífico de la Academia en 2019 por sus logros de toda la vida.

El enigmático artista y devoto de la meditación trascendental prefirió no explicar sus complejas y desconcertantes películas, entre las que se incluyen Corazón salvaje, ganadora de la Palma de Oro de 1990 en el Festival de Cine de Cannes, la película de terror de 1977 Eraserhead y la película de misterio de 1997 Lost Highway.

“Una película o una pintura, cada cosa es su propio tipo de lenguaje y no está bien tratar de decir lo mismo con palabras. Las palabras no están ahí”, dijo al periódico The Guardian en una entrevista de 2018.

Su estilo de hacer películas dio lugar al término Lynch, que la revista Vanity Fair describió como extraño, espeluznante y lento. En sus películas, Lynch insertó lo macabro y perturbador en lo ordinario y mundano y aumentó el impacto con música.

Lynch dijo que no solo le interesaba la historia, sino también el estado de ánimo de una película, establecido por los elementos visuales y el sonido trabajando juntos.

“Su ojo para el detalle absurdo que pone de relieve una escena de forma impactante y su gusto por el material arriesgado, a menudo grotesco, lo han convertido, tal vez, en el excéntrico más reverenciado de Hollywood, una especie de Norman Rockwell psicópata”, dijo el New York Times en 1990.

Icono de la contracultura

Lynch, un ex Boy Scout que alguna vez fue descrito por el productor Mel Brooks como “Jimmy Stewart de Marte”, creció para ser un icono de la contracultura, pero sus raíces estaban firmemente plantadas en la América sana de un pequeño pueblo.

David Keith Lynch nació el 20 de enero de 1946 en Missoula, Montana, el mayor de tres hijos. Su padre trabajaba para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la familia se mudaba con frecuencia. Lynch una vez describió su infancia como un “mundo muy hermoso, una especie de mundo perfecto”.

Pero, como estudiante de arte en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania en los años 60, se encontró con el lado más sórdido de Estados Unidos mientras vivía en una zona de Filadelfia repleta de delincuencia y decadencia con su esposa y su hija pequeña. Describió la ciudad como la mayor influencia de su vida.

La experiencia inspiró “Eraserhead”, su inquietante y alucinante ópera prima que se convirtió en un éxito de culto en los cines de medianoche. Después de ver la película, Brooks, el productor de “El hombre elefante”, contrató a Lynch para dirigirla.

“El hombre elefante”, sobre un hombre severamente deforme en el Londres victoriano, fue nominada a ocho premios de la Academia en 1981. Aunque no ganó un Oscar, lanzó a Lynch al mercado general. Pero su siguiente película, la épica de ciencia ficción de 1984 “Dune”, fue un fracaso en taquilla.

Dos años después, Lynch volvió a la cima con “Blue Velvet”, que se adentraba en el misterioso submundo de un pequeño pueblo de Carolina del Norte. Algunos críticos la consideraron su obra maestra y la mejor película de la década.

“‘Blue Velvet’ representa algo que nunca se ha visto antes y con toda probabilidad nunca se volverá a ver: una película underground hecha con medios y destreza hollywoodenses. Es mainstream de medianoche”, escribió Dave Kehr, del Chicago Tribune, en su reseña de 1986.

Lynch pasó a la pantalla chica en 1990 cuando creó la serie de misterio y crimen “Twin Peaks” con Mark Frost para ABC. La serie ganadora de un Emmy se convirtió en un fenómeno cultural y fue revivida en 2017.

“Mulholland Drive”, la película de misterio de Hollywood de Lynch de 2001, comenzó como un piloto de televisión, pero la cadena la abandonó y finalmente llegó a la pantalla grande. Fue nombrada la mejor película del siglo XXI hasta el momento en una encuesta de la BBC de 2016 a 177 críticos de todo el mundo.

En sus últimos años Lynch, un verdadero hombre del Renacimiento, se dedicó a hacer documentales, cortometrajes, pintura y un canal de YouTube. Lanzó álbumes, videos musicales, bandas sonoras y libros, incluidas sus memorias de 2018, “Room to Dream”.

El aclamado director se casó cuatro veces y tuvo cuatro hijos.

“Me encanta lo que hago y puedo trabajar en cosas en las que quiero trabajar. Desearía que todos tuvieran esa oportunidad”, le dijo a Vulture.com en una entrevista de 2018.