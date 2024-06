Murió el actor Donald Sutherland a los 88 años

Donald Sutherland apareció en más de 190 películas y programas de televisión. Foto: AFP - CHRIS DELMAS

En sus años de carrera, Donald Sutherland fue considerado como uno de los actores más versátiles de la industria cinematográfica al actuar en producciones como Hollow Point, Tiempo de matar, Outbreak, Ciudadano X y Path to War.

Su paso por el cine y la televisión estuvo permeado por personajes cómicos, terroríficos y de humor negro, siendo considerado como uno de los mejores actores dramáticos. Su primer papel lo tuvo a los 13 años en una cinta de terror italiana, luego a principios de los años 1960 logró obtener algunos papeles pequeños.

Fue hasta 1967 que su nombre empezó a sonar dentro de la industria gracias a su papel en “The Dirty Dozen”, una película bélica de 1966 de la MGM, dirigida por Robert Aldrich y basada en la novela del escritor Erwin Nathanson Filthy Thirteen.

Su papel como médico militar estadounidense en la película MASH, en 1970, fue el que lo llevó al estrellato. Después de esta interpretación vinieron otros éxitos como Los violentos de Kelly, junto a Clint Eastwood, Klute (1971) junto a Jane Fonda, y su interpretación de Jesucristo enJohnny Got His Gun, (1971).

El canadiense recibió un Oscar honorífico en 2017.

Según The Guardian, el actor murió en Miami tras una larga enfermedad. Su hijo, el actor Kiefer Sutherland, también compartió la noticia en X. “Con gran pesar, les digo que mi padre, Donald Sutherland, falleció”, escribió . “Personalmente me parece uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca me amilanó un papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida”.

Noticia en desarrollo...