Murió el actor John Amos, recordado por sus personajes en “Roots” y “Good Times”

El mundo del entretenimiento está de luto con la muerte hoy, a los 84 años, del actor John Amos, veterano de muchas películas y series de televisión, entre ellas ‘Roots’, sobre la esclavitud en Estados Unidos donde dio vida al inolvidable Kunta Kinte.

Su hijo Kelly Christopher Amos dio a conocer el deceso de su famoso padre, pero no informó la causa.

"Es con profunda tristeza que comparto con ustedes que me mi padre ha partido. Era un hombre con el corazón más noble, un corazón de oro. Muchos fanáticos lo consideraban su padre en la televisión y en el cine. Mi padre amó trabajar como actor su vida entera", indicó en un comunicado su hijo, de acuerdo con los medios.

"Su legado perdurará en sus destacados trabajos en televisión y cine como actor",agregó y recordó el más reciente trabajo de su padre, interpretándose a sí mismo en 'Suits LA' y en el documental sobre su trayectoria como acto, 'America's Dad'.

"Era mi padre, mi mejor amigo y mi héroe. Gracias por sus oraciones y apoyo en este momento", indicó.

El trabajo actoral de Amos se extendió durante cinco décadas tras comenzar en 1970 interpretando a Gordy Howard, el meteorólogo en The Mary Tayler Moore Show, un personaje que le permitió demostrar su talento natural para la comedia. También le llevó a lograr su papel característico de James Evans en la innovadora comedia de situación 'Good Times' (1974-76) de la cadena CBS, recuerdan los medios.

En 1977 fue nominado a un Emmy por su papel de Kunta Kinte en la serie 'Roots', que también transmitió CBS, un retrato de la esclavitud a través de la saga de una familia.

Amos apareció en varias series de televisión durante los años setenta como 'The West Wing',(como el almirante Percy Fitzwallace) 'Two and a Half Men', 'Maude' y 'All in the Family'. También figuró en 'All About the Andersons y 'The Ranch'.

En el cine sus admiradores no olvidan filmes de comedia 'Coming to America' con Eddie Murphy o de acción como el militar traidor de 'Die Hard 2'.

Antes de su carrera como actor, Amos fue miembro de la Guardia Nacional de Nueva Jersey, jugó fútbol universitario con la Universidad Estatal de Colorado y luego pasó un breve tiempo con los Kansas City Chiefs en la AFL antes de la fusión.