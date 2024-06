Murió Nancy MacKenzy, la voz de Marge Simpson para Latinoamérica

Nancy MacKenzy también hizo parte del elenco de "Sailor Moon" y "Matrix". Foto: Archivo Particular

Este lunes 17 de junio se conoció la noticia del fallecimiento de Nancy MacKenzy, actriz de doblaje, reconocida por ser la voz para Latinoamérica de Marge Simpson, la madre de la familia animada más emblemática de la televisión global.

Mackenzy, quien fue la primera voz de Marge y estuvo más de cuatro décadas dándole vida a ese personaje, falleció a sus 81 años por causas que aún son desconocidas. La primera en referirse sobre la noticia fue Claudia Motta, la actriz de doblaje que le dio voz a Bart Simpson.

“Con profundo dolor anunciamos a las hijas Simpson (Lisa y Bart) el fallecimiento de nuestra querida mamá Marge Simpson (Nancy Mckenzie). Descansa en paz, nunca te olvidaremos”, escribió en sus redes sociales.

De igual manera, Humberto Vélez, quien hizo la voz de Homero-su esposo en la serie-, lamentó la muerte de su colega y expresó su tristeza. “Muchas horas juntos, de trabajo, de viajes. Toda una vida. Me duele mucho tu partida, pero celebro tu forma de gozar, de ser libre, de vivir la vida con plenitud. Gracias por escucharme siempre, por tu apoyo incondicional en el problema sindical que atravesamos juntos”.

Y añadió: “Gracias por las risas, los debates, las confidencias. Gracias por transitar conmigo esta parte de la vida. Fuiste, eres y serás una parte fundamental del proyecto laboral más importante de mi trabajo. Eres muchas cosas. Eres mi esposa Marge”.

Nancy MacKenzy, nacida en Perú, fue también actriz de teatro, televisión, locutora radial y exbailarina de foclore, y además de estar durante 15 temporadas en el elenco de los Simpson, prestó su voz para otras producciones como “Matrix”, “Sailor Moon”, “Scooby-Doo”, entre otras icónicas producciones.

Aunque alcanzó el éxito con su actuación de Marge Simpson, MacKenzy había rechazado hacer parte del proyecto, ya que no le gustaban las caricaturas, pero fue el resto del elenco, en especial Vélez, quienes le insistieron que aceptara lo que había conseguido.

“Cuando observé el dibujo tan feo de la esposa de Homero Simpson rechacé la propuesta y dije ‘con mi voz y esa cara, no’; sin embargo, mis compañeros me alentaron y me dijeron que probara un tiempo, y ahora soy parte de una gran familia, con la que me he llegado a encariñar”, dijo hace algunos años.