Natalia Cordova-Buckley, Ariyon Bakare e Ian Hart se unen a “The Mosquito Coast 2”

La serie "The Mosquito Coast" basada en la novela homónima de Paul Theroux. Foto: Cortesía

Apple TV+ reveló que el elenco de la segunda temporada de la apasionante serie dramática de éxito mundial “The Mosquito Coast” tendrá tres nuevos personajes habituales que se unirán a los protagonistas Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish y Gabriel Bateman.

El nuevo elenco de la segunda temporada incluye a Natalia Cordova-Buckley (“Winning Time: The Rise of The Lakers Dynasty,” “Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.,” “Mayans M.C.”), Ariyon Bakare (“His Dark Materials,” “Carnival Row”) e Ian Hart (“The Last Kingdom,” “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”).

The Mosquito Coast — Official Trailer | Apple TV+

Del galardonado novelista Neil Cross y basada en el libro más vendido de Paul Theroux, que recientemente celebró su 40 aniversario, “The Mosquito Coast” es una apasionante aventura lleno de drama en donde tenemos a multifacéticos personajes que continúan por un peligroso viaje: un idealista radical y un inventor brillante, Allie Fox (interpretado por Justin Theroux), quien traslada a su familia a México cuando de repente se encuentran huyendo del gobierno de los Estados Unidos.

Los productores ejecutivos también incluyen al autor Paul Theroux, la estrella Justin Theroux y Rupert Wyatt. Bob Bookman, Alan Gasmer y Peter Jaysen se desempeñan como productores ejecutivos de Veritas Entertainment Group. Evan Katz y Stefan Schwartz también actúan como productores ejecutivos. Desarrollado por Cross & Tom Bissell, “The Mosquito Coast” es una producción de Fremantle para Apple TV+.