El primer volumen de la cuarta temporada trajo consigo otra etapa en la vida de sus protagonistas Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), y no solo en la ficción, sino también en la realidad. Obtuvieron su papel hace ya varios años, en 2015, cuando solo eran unos niños, pero poco a poco han ido evolucionando a la par de sus personajes.

Foto: Courtesy of Netflix - Courtesy of Netflix