Nick Burns y Danny Kirrane, dos hermanos peculiares en “The Serpent Queen”

"The Serpent Queen" está basada en el libro Catalina de Medici: Reina del Renacimiento de Francia de Leonie Frieda. Foto: stephanie branchu

The Serpent Queen es un drama histórico que da un giro contemporáneo a la forma tradicional de contar la historia del ascenso al poder de Catalina de Medici (Morton). En el estreno de la serie, “Medici Bitch”, la historia de Catalina se desarrolla a través de flashbacks, mientras defiende sus acciones e imparte las lecciones que ha aprendido a su nueva sirvienta y confidente Rahima (Sennia Nanua, The Girl with All the Gifts, Frankie).

A los 14 años, la joven y huérfana Catalina (Liv Hill, Three Girls, Jellyfish) se casa con el heredero de la corte francesa del siglo XVI. A pesar de su condición de plebeya, su tío, el Papa Clemente negoció una gran dote y una alianza geopolítica, a cambio de la unión, y junto a ella las expectativas de muchos herederos. Sin embargo, en su noche de bodas, Catalina descubre que su nuevo marido está enamorado de Diane de Poitiers, una bella dama de compañía que le dobla su edad.