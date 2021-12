Nickelodeon y Nick JR. Latinoamérica llegan con estrenos navideños

Nick Snack es uno de los programas que llega con nuevos episodios para esta temporada navideña.

Durante el mes de Navidad, Nick presenta Una navidad muy loud, donde Lincoln se prepara para la mejor Navidad, hasta que descubre que la mayoría de sus hermanas tienen planes de estar en otro lugar para el gran día. Además, 8 días para Navidad, 8 Estrenos para Festejar, llegará con 8 nuevos estrenos navideños, Unwrapped the Christmas para los más pequeños.

Nuevos episodios de Los Astronautas, El Show de Patricio Estrella, Lego City Temporada 3, Los Casagrande, The Loud House, Young Dylan, Side Hustle, Kamp Koral, The Substitute, Las Pistas de Blue y Tú, Baby Shark El Gran Show, Las Aventuras de Paddington, Paw Patrol, Santiago de los Mares; además de muchos especiales divertidos como El Taller de Josué, un nuevo episodio de Nick Snack, Bob Esponja Best Holiday Ever, Loud House Take Over, Casagrande’s: Music Stunt, los mejores especiales de Nickmas sin parar, Nick Playlist, especiales secretos y para cerrar el año Lo mejor del 2021, un recuento de los episodios más divertidos y novedosos.

Una navidad muy loud

Película Estreno

Lincoln se está preparando para Navidad, hasta que descubre que la mayoría de sus hermanas tienen planes de estar en otro lugar para el gran día. Decidido a recordarle a su familia que deben estar todos juntos, Lincoln y su mejor amigo Clyde se embarcan en una misión para sabotear sus planes y preservar las tradiciones navideñas de la familia.

Lego City

Nuevos Episodios Temporada 3

En esta nueva temporada tenemos nuevos chicos buenos, nuevos chicos malos, montones de nuevas aventuras y montañas rusas de fantástica diversión. No te pierdas los nuevos episodios de la comunidad Lego City.

El show de Patrocio Estrella

Nuevos Episodios

Sigue a la estrella de mar favorita de todo el mundo en su casa con su familia, mientras presenta un espectáculo de ideas imaginarias que salen de las extrañas profundidades de su propio cerebro.

Los Astronautas

Nuevos Episodios

Cinco niños se cuelan en una nave espacial y la inteligencia artificial de la nave, Matilda, los envía al espacio. Los niños deben encontrar el camino de vuelta a la Tierra mientras realizan una misión espacial e intentan que la nave no se rompa.

Side Hustle

Nuevos Episodios

La artista musical ZooZoo está en la ciudad y cuando Lex, Presley y Munchy consiguen una actuación para formar parte de su presentación en directo es como un sueño, hasta que ZooZoo se atribuye el movimiento de baile de Presley.

Nick Snack

Nuevos Episodios

El taller de Josué

Cada sábado continúa disfrutando del taller de Josué, quién guía en un divertido viaje de creación con plastilina a través del arte junto a invitados muy especiales. Josué presenta y revela una escultura o tema en cada episodio.

Bolo Fest 2021 y un desfile navideño de Liverpool

Especial

Liverpool da inicio a la temporada navideña 2021, con el Bolo Fest.

Unwrapped the Christmas

Especial

Prepara tus alarmas porque vamos a desenvolver nuevos episodios de Nick Jr. Los niños y los padres deben volver al canal cada día para descubrir qué episodio misterioso de preescolar de Navidad se desenvuelve a través de una “gran revelación”.

8 días para navidad

Especial

Diciembre como mes temático bajo el concepto de “sorpresas & regalos navideños” (que serán los estrenos que se presentarán cada día hasta llegar a la Navidad).

The Loud House Take Over

Especial

Todo comienza con 100% Loud el domingo 26 de diciembre, un día especial dedicado a los mejores episodios de la exitosa serie animada de Nickelodeon.

Casagrandes: Music Stunt

Especial

El 30 de diciembre será el MEJOR DÍA DE TODOS... Así que haz ruido para un maratón de música con tus familias favoritas Los Loud y Los Casagrandes y todo el protagonismo en una nueva operación especial.

Nick JR

¡Las pistas de Blue y tú!

Nuevos Episodios

Ríe y aprende durante toda la semana con Las Pistas de Blue y tú, mientras juegas al escondite, buscas un tesoro, celebras las vacaciones, planeas una fiesta en la piscina y mucho más.