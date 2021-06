Nicolás Reyes, explorando la actuación

¿Cómo llegó a “El olvido que seremos”?

Antes de hacer parte de la película estaba metido en el mundo del modelaje, fotos, agencias y demás... así que tenía esos contactos. Una amiga mía me comentó un día que estaban haciendo un casting para la película El olvido que seremos y me sugirió que fuera para ver qué tal me iba. Fue algo muy simple en realidad.

¿Conocía algo sobre la historia de Héctor Abad Gómez?

Sí, tenía idea porque mis papás habían leído el libro de Héctor Abad Faciolince, pero yo no... Apenas me enteré de que estaban haciendo los castings para la película empecé a leer el libro.

¿Cuál fue su parte favorita de la historia?

No podría decir una parte exacta en el libro, pero lo que sí puedo decir es que es igual de emotivo que la película... cuando uno la ve, inmediatamente tiene ese sentimiento de que se habla de una familia linda, con altas y bajas, una historia real con sus altas y bajas, además ambientada en Colombia. Lo que me hizo tomar el papel fue el hecho de pensar que, hasta el momento, yo no había hecho nada importante en la actuación y este era un paso muy grande. Siempre he querido probar cosas nuevas, y esta era la oportunidad perfecta.

Cuénteme un poco de su personaje...

Héctor Abad en su etapa de niño fue muy espontáneo y tenía una relación muy bonita con su papá. Sensible y curioso, Héctor se sentía muy identificado con su papá; para él, era su lugar seguro.

¿Qué retos implicó para usted representar la niñez de Héctor Abad Faciolince?

No fue difícil, porque me siento muy identificado con él... también soy espontáneo, sensible, tengo una relación bonita con mis papás, soy muy curioso y me gusta mucho leer. Fernando Trueba y el equipo de producción buscaban un niño muy natural, así que creo que logré sacar adelante el papel de la mejor manera.

Mencionó que antes de participar en la película estaba involucrado en el modelaje. ¿Cómo fue para usted dar este paso a la actuación?

Supe que me gustaba la actuación y todo el ambiente de un set cuando hice de extra en la película Amigo de nadie. Me gustaba mucho volver a grabar las escenas, que nos hicieran correcciones, etc. Desde ahí me empezó a interesar la actuación y decidí seguir probando. Cuando salió la oportunidad de El olvido que seremos dije que sí porque supe que era una experiencia que no podía dejar pasar.

¿Cómo fue su relación con el elenco?

Mejor relación no pudo haber. Fue impresionante, nos conocimos en el último casting, y desde ahí nos empezamos a dar cuenta de que todos teníamos una excelente actitud y muchas ganas de grabar la película... estábamos muy emocionados, hablábamos y nos sentíamos en familia.

¿Qué importancia cree que tiene que la gente conozca la historia de Héctor Abad Gómez?

Me parece que todo el mundo debería conocer tanto su historia como todo lo que decía, lo que quería enseñar, porque hablaba mucho de la salud, de la importancia del lavado de manos y las vacunas. Es algo muy coyuntural si nos ponemos a pensar en todo lo que hemos vivido en este año largo con la pandemia.

¿Cómo se sintió al ver el resultado final de “El olvido que seremos”?

Lloré, me emocioné y me sentí muy satisfecho con mi trabajo. Quedé muy contento con el esfuerzo de todos, sabíamos que con todo el empeño que le metimos a este proyecto, un resultado así era de esperarse, y sentí esa liberación de saber que lo hice bien.