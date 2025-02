“Noticracia”, el nuevo proyecto de Santiago Moure llega a Señal Colombia

Santiago Moure y Marcela Vargas en "Noticracia". Foto: Cortesía

Desde este miércoles 19 de febrero y cada semana a las 9:00 p. m., llega a la pantalla de Señal Colombia, Noticracia, “la serie de humor político en medio de la polarización y de la cantidad de noticias diarias, con la que llevaremos la información a sus justas proporciones”, afirma Daniel Rocha, guionista del programa.

Una serie que nace por interrogantes como: ¿Estamos viviendo una dictadura desinformativa? “La respuesta no la sé, pero para que esto sea una verdadera Noticracia, es que contamos con la presencia de Victoria Eugenia Cabal Uribe, una mujer con la que jamás he estado de acuerdo y estoy seguro de que no voy a estar de acuerdo nunca”, comenta Santiago Moure, refiriéndose a ‘Vicky Cabal’, el personaje que realizará Marcela Vargas y que hablará con “la verdad”, su verdad.

‘Constitución’, una perrita que ha tenido varios amos y aunque tiene varios años de maltrato, todavía puede con su alma, tendrá un importante protagonismo en este programa junto a ‘Vicky Cabal’ y la dirección de Santiago Moure con su análisis y estilo inconfundible.

El humorista, locutor y presentador Moure, llega con este formato humorístico muy necesario en la televisión nacional. “Porque en la actualidad el mundo informativo se ha convertido en una pasarela de farándula y donde los periodistas graduados en las universidades de Google y TikTok, son solo actores que leen un libreto”, comenta Daniel Rocha.

La gente en todas las regiones del país podrá encontrar este nuevo programa en la televisión, un espacio que a través del humor promete hacer un análisis de las noticias falsas, porque… ¿Si existe una verdad absoluta también existe una mentira absoluta? Interrogante que se intentará resolver cada miércoles a las 9:00 de la noche, en Noticracia, por Señal Colombia.

Noticracia hará parte de la oferta de contenidos de RTVC Sistema de Medios Públicos que busca informar y entretener con contenidos dinámicos que aporten a la construcción de ciudadanía en todo el territorio colombiano, desde la promoción de una cultura de paz y respeto por los derechos humanos.