Omar Epps nació con el propósito del arte

Es actor, cantante y músico. ¿Cree que todo se complementa y le ayuda a desarrollar mejor sus personajes?

Definiría mi carrera como artista en general, arte es arte. Escribo, actúo, canto y hasta he bailado para Queen Latifah. En este viaje llamado vida decidí desarrollar todo tipo de arte y es el propósito para el que nací. Hoy, además, quiero inspirar a las personas y unir a los artistas a través de mi ejemplo.

En la serie “Power Book III: Raising Kanan” encarna al detective Malcom Howard, un personaje que es parte de varias temporadas de la saga “Power”. ¿Cómo describe a su personaje?

Malcom tiene un rol importante en varias temporadas de Power. Está involucrado en muchos temas cercanos a los personajes, pues es un hombre que vive y trabaja dentro del barrio donde se desarrolla la serie. Es un detective que al comienzo parece correcto, pero es que ha aprendido a manipular el sistema para su propio beneficio. Lo llamo el “pulpo”, porque tiene las manos en todos lados.

La historia de “Raising Kanan” se remonta a los años 90. ¿Qué significó para ustedes hacer una producción de esta época y qué sentimientos le generó?

La nostalgia del show es hermosa. Me trajo muchos recuerdos, cuando era niño, cuando no tenía responsabilidades, cuando no tenía que mantenerme (risas). El Nueva York en el que crecí es muy diferente al actual, y en la serie se muestra muy bien cómo era la ciudad en ese entonces: las costumbres y actividades que todos hacíamos. No soy una persona que vive mucho del pasado y de los recuerdos, porque siempre estoy viendo hacia delante, pero tener la oportunidad de volver al pasado me trajo recuerdos muy lindos que pude compartir con los actores más jóvenes, ya que preguntaban qué era esto, cómo lo hacían en esta época.

¿Es difícil mostrar a través de la pantalla una realidad de los años 90?

No es fácil, porque todo lo que tienes alrededor es moderno, es una ciudad muy distinta a la que viviste, a la que conociste y esa es la ciudad que quiere mostrar la serie. Pero creo que todo el equipo logró compenetrarse con la esencia de la época, creo que fue lo más importante: la esencia. La cultura era diferente, la manera de comportarse era diferente. En Nueva York hay demasiada diversidad, gente de Cuba, República Dominicana, asiáticos, africanos… te montas al bus para ir al colegio y compartes con toda esta mezcla de culturas. Entonces, la ciudad que mostramos en la serie es esa, un lugar lleno de creencias de muchos países, de muchos idiomas, de mucho por aprender del otro.

¿Antes de ser parte del elenco era fan de “Power”?

Sí. La había visto y me gustaba. Además, muchos de mis compañeros músicos eran parte del elenco. Su creadora Courtney Kemp es genial en lo que hace, una mujer que admiro mucho. Lo mejor del show es que explora la dualidad del ser humano. Todos tenemos esa doble personalidad, el que hace algo bueno a veces se equivoca. La serie enfrenta al ser humano y explora sus comportamientos desde el barrio en el que crece, desde el ejemplo que le dan sus padres, sus experiencias, es muy interesante.

¿Qué tanto le aportó en personalidad Omar Epps al detective Malcom Howard?

Creo que cada personaje tiene algo mío, por supuesto. Es difícil dejar de ser lo que soy. Malcom es un hombre muy oscuro y con mucha malicia, de eso no tengo nada. Pero también es muy perseverante, lucha mucho por lo que quiere, en eso sí me siento identificado. Él busca que las cosas se hagan perfectas y se terminen, y no deja nada a medias, desde esas características puedo decir que nos parecemos.

Toda la saga de “Power”, más allá de un tema de mafia, tiene un mensaje sobre la importancia de la unión familiar y la lealtad. ¿Cuál es el mensaje que deja “Raising Kanan” en la audiencia?

Es un drama familiar, es la historia de una madre soltera que está luchando por sacar a su hijo adelante y no le importa cómo lo hace. En su dinámica familiar no está mal lo que hace porque es la única forma de proteger a los suyos. Power habla mucho sobre el poder de las decisiones. De las consecuencias que traen tus acciones, y esto es lo que se llevará la audiencia, cómo manejas y desarrollas tu vida según las decisiones que tomas.

¿Cómo fue grabar la serie durante la pandemia?

Fue muy duro, muy complicado. Comenzamos a grabar justo antes de la pandemia, tuvimos que parar por un largo período, y ahí como que te desconectas de lo que venías haciendo. Luego retomamos y teníamos muchos protocolos, todo había cambiado. Más que difícil, diría que fue muy raro, era algo que estaba viviendo por primera vez. Para actuar no podemos usar el tapabocas y lo que hacemos es muy íntimo, muy cercano, de contacto con los otros actores, entonces tocaba cuidarnos mucho. Pero todos nos adaptamos y aceptamos que teníamos que cuidarnos entre todos y lo sacamos adelante.