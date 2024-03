La presentación de Ryan Gosling junto a Slash en los Óscar 2024

(De izquierda a derecha) Mark Ronson, Ryan Gosling, Wolfgang Van Halen y Slash interpretan 'I'm Just Ken' de "Barbie" en el escenario durante la 96a Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre el 10 de marzo de 2024. Kevin Winter/Getty Images/AFP KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP Foto: Getty Images via AFP - KEVIN WINTER

Ryan Gosling protagonizó uno de los momentos más divertidos de la noche en el Dolby Theatre de los Ángeles. El actor, junto a Wolfgang Van Halen y Slash interpretó “I’m Just Ken”, el tema que fue nominado en la categoría de Mejor canción en los Óscar que se entregaron este domingo.

En el escenario también estuvieron presentes los actores del filme, quienes participaron en el icónico ballet. “I’m Just Ken” -escrita por Mark Ronson y Andrew Wyatt- fue uno de los hitos de la cinta.

En la película, el actor lidera a una horda de Kens a través de una coreografía épica. “Al parecer no importa lo que haga / Siempre soy el número dos”, se lamenta en la canción. “Solo soy Ken / En cualquier otro lugar, sería un 10 / ¿Es este mi destino? / ¿Vivir y morir una vida de rubia fragilidad?”, continúa. La canción alcanzó la lista Billboard Hot 100.

El elenco de Barbie no quedó afuera. Se vio a Margot Robbie y a America Ferrera cantando junto a Ryan Gosling. Hasta Greta Gerwig, la directora, participó de la presentación que culminó con la ovación de todos los presentes.

Así fue la presentación de Ryan Gosling durante los #Oscars2024 junto a Slash y a Josh Freese, el nuevo baterista de Foo Fighters ¿qué les pareció? pic.twitter.com/seiNkivnHY — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) March 11, 2024

“I’m just Ken” no se llevó el Oscar a Mejor canción. Fue Billie Eilish quien recibió el galardón en la categoría gracias a “What was I made for”, canción que también pertenece a la banda sonora de Barbie.

Este show empieza con el actor cantándole al oído a Margot Robbie mientras que está sentado detrás de ella, quien está envuelta en risas, sin embargo, tal y como en el largometraje, él mantiene la seriedad del caso.

Ryan Gosling está vestido completamente con un traje fucsia lleno de brillantes, guantes rosados y utiliza las icónicas gafas negras de Ken durante la película ‘Barbie’, las cuales sin duda se convirtieron en un concepto para los fanáticos de la cinta.