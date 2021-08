Paco Delgado: “Ayudo al actor a crear su personaje”

¿Cómo le propusieron hacer parte de “Jungle Cruise” y por qué decidió aceptar ser el diseñador de vestuario de esta película?

Recuerdo que estaba haciendo una película en Filadelfia, y un día me llegó un mensaje de Jaume Collet-Serra, director de Jungle Cruise, diciéndome que tenía un guion para hacer una película de aventuras con Disney y me preguntó si estaba interesado en leerlo. Le dije que sí, me lo envió y debo confesar que me lo leí bastante rápido, me pareció una historia divertida, rápida… me recordó a una aventura clásica y me metió en un túnel del tiempo que me hizo sentir como un adolescente. Me encantaron los personajes, la acción… me remitió a esas películas de Hollywood que ya no se hacen.

Esta película es de época, ¿cuáles fueron los retos que enfrentó al definir el vestuario para cada personaje?

Cuando lees un guion intentas desmenuzar un poco quiénes son los personajes, y cada uno tiene unas características diferentes, incluso dentro de una misma familia tú puedes ser completamente distinto a tus hermanos, aunque tengas puntos en común. Desde el principio siempre tuve claro que esta era una película de ciencia ficción, que no era una recreación perfecta de la historia, y por eso le pusimos demasiado color, algo que quizá no pasaba en esa época. Cada personaje era diferente; por ejemplo Frank, interpretado por Dwayne Johnson, es un señor que vive en la jungla y no se interesa mucho por su ropa, que tiene una visión práctica de lo que lleva de viaje.

¿Por qué quiso que el personaje de Lily usara pantalones en vez de falda, teniendo en cuenta la época en la que se desarrolla la película?

Lily es una mujer avanzada para su época que tiene muchas libertades que quizás en ese momento las mujeres no tenían, quizá porque era un ser bastante especial… así que pensé que llevarla a la jungla con faldas y la ropa que, normalmente, las mujeres llevaban en esa época sería un error. Además, el director me dijo desde el principio que quería que ella llevara pantalones, porque no quería que se convirtiera en una cosa cómica de la típica chica de esa época que va a la jungla con falda, y cada vez que va a saltar del bote al muelle no puede porque la falda se lo impide. Jaume también me dijo que quería que su hija pudiera sentirse identificada con una mujer moderna cuando viera la película.

¿Qué fue lo que más disfrutó de diseñar el vestuario de “Jungle Cruise”?

Disfruté todo. La documentación me encanta, el hecho de emplear tiempo mirando revistas de la época, libros antiguos, fotografías, pinturas… leer un poco sobre cómo eran estos viajes de exploradores a diferentes partes del mundo, toda esa parte investigativa la encuentro fascinante, porque además aprendo muchísimo. Siempre digo que a mí me pagan por aprender, y soy muy afortunado porque eso no le pasa a todo el mundo. La parte de crear los personajes dibujando, pintando con acuarelas, luego buscar las telas, consiguiendo que todo lo que tenía en mi cabeza se materialice en tres dimensiones hasta llegar al vestuario es algo que también disfruto mucho; pero la mejor parte es cuando todo se junta y el actor tiene el vestuario puesto, el maquillaje, el peinado, y te sientes orgulloso de haber sido parte del proceso.

Comparando con los trabajos que ha hecho antes en películas como “La chica danesa” o “Los 33”, ¿qué destaca de esta producción?

Hay películas que disfrutas al máximo, y otras que no tanto, y yo en Jungle Cruise solo tengo recuerdos buenísimos. La pasé muy bien, trabajar con Jaume fue un placer, al igual que con Dwayne Johnson, con Emily Blunt, con todos. Trabajamos muchísimo, pero no costaba… muchas veces empezábamos a trabajar desde las seis de la mañana, pero no lo recuerdo como algo malo; al contrario, me llenaba de ilusión saber que debía levantarme a trabajar en esto. Todos los días creábamos algo interesante.

Para usted, ¿cuál es la importancia del vestuario en una película?

Siempre digo que hago vestuario, pero lo que realmente hago es ayudar al actor a crear el personaje, porque él es quien lleva sobre sus hombros la responsabilidad de contarla historia de manera correcta; así que, partiendo de ese punto, el vestuario me parece importantísimo, porque es el primer marco que hay entre el actor y el mundo.