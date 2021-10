Paramount+ anuncia el lanzamiento de nuevas series dramáticas

En noviembre, Paramount+ se recarga con los contenidos más esperados del año, empezando por Dexter, New Blood, la nueva temporada de la histórica serie de crimen protagonizada por el multipremiado actor Michel C Hall.

También vuelve la serie éxito de la plataforma Yellowstone con su cuarta temporada, protagonizada por el ganador del Oscar Kevin Costner. Nuevos contenidos exclusivos también se suman a la montaña de entretenimiento, como Mayor of Kingstown, y Yellowjackets.

El catálogo de películas también se renueva con The Father, el exitoso drama que obtuvo 6 nominaciones al Oscar.

Dexter, New Blood: después de 8 años de espera vuelve el asesino más conocido de la pantalla chica, pero esta vez con una vuelta de tuerca. Aproximadamente diez años después del final de la serie original, Dexter Morgan se muda a la pequeña ciudad de Iron Lake, Nueva York, ocultando su identidad bajo el nombre de Jim Lindsay, un comerciante local. Ha desarrollado una relación con Angela Bishop, la jefa de policía de la ciudad, y ha reprimido sus impulsos de matar. Una serie de incidentes alrededor de Iron Lake harán que Dexter tema que el “lado oscuro” dentro de él se revele. Protagonizada por el ganador del Emmy Michel C Hall acompañado por un elenco impecable que incluye a Julia Jones (The Mandalorian), Alano Miller (Sylvie’s Love), Johnny Sequoyah (Believe), Jack Alcott (The Good Lord Bird) y Clancy Brown (The Crown). Producida por Showtime y con una producción ejecutiva de Clyde Phillips, Michael C. Hall, John Goldwyn, Sara Colleton, Marcos Siega, Bill Carraro y Scott Reynolds.

Dexter: New Blood (2021) Official Trailer | SHOWTIME

Yellowstone T4: cuenta la historia de los Dutton, una familia que controla el rancho más grande de los Estados Unidos y que se enfrenta a los ataques continuos de aquellos que viven en la frontera. Luchan contra indígenas, contra el primer Parque Nacional así como contra aquellos que buscan tierras para emprender. En esta nueva temporada se verá el destino que deparó a Beth con la bomba que detonó su oficina y Kayce y John que recibieron disparos en incidentes separados. La serie creada por Taylor Sheridan (Hell or High Water) contará en esta cuarta temporada con la incorporación de Jacki Weaver (El lado luminoso de la vida), que interpretará a una nueva rival para John Dutton ( Kevin Costner). El elenco lo completan Wes Bentley (Belleza Americana), Kelly Reilly (El Vuelo), Luke Grimes (Francotirador), Cole Hauser (Lagrimas de Sol), Dave Annable (Cinco Hermanos) y Gil Birmingham (Viento Salvaje)

Yellowjackets: es una historia de supervivencia que mezcla terror psicológico y drama alrededor de un equipo de talentosas jugadoras de fútbol de secundaria que se convierten en las supervivientes (des)afortunadas de un accidente aéreo en las profundidades del remoto desierto norte de Ontario. La serie narra el declive de un equipo complicado pero próspero a clanes salvajes, al tiempo que ilustra sus vidas que intentan reconstruir 25 años después; sin embargo, el pasado nunca es realmente pasado y lo que comenzó en el desierto está lejos de acabar. Protagonizada por La serie dramática de una hora está protagonizada por Melanie Lynskey (Castle Rock), la nominada al Oscar®, Emmy® y al Globo de Oro® Juliette Lewis (Camping), la nominada al Emmy y al Globo de Oro Christina Ricci (Z: El comienzo de todo) y Tawny Cypress (Inolvidable), y producida por. Yellowjackets es una producción de Showtime y una creación de Ashley Lyle y Bart Nickerson (Narcos).

Yellowjackets (2021) Official Trailer #2 | SHOWTIME

Mayor of Kingstown: sigue a la familia McLusky, poderosos agentes en Kingstown, Michigan, donde el negocio del encarcelamiento es la única industria próspera. La serie aborda temas de racismo sistémico, corrupción y desigualdad y ofrece una mirada cruda a su intento de traer orden y justicia a una ciudad que no tiene ninguna de las dos. Protagonizada por Jeremy Renner (Avengers: Endgame), Kyle Chandler (Bloodline), Feaven Abera (Grand Army), Hugh Dillon (Flashpoint), Elizabeth Erhart (The Boys), y Emma Laird Craig (The Crown). Dirigida por Taylor Sheridan (Yellowstone) y producida por Hugh Dillon (Twin Peaks)

The Father: es una película franco-británica de drama dirigida por el joven director frances Florian Zeller y protagonizada por los ganadores del Oscar Anthony Hopkins y Olivia Colman. Adaptada de la obra de teatro Le Père (El Padre) The Father sigue la vida de Anthony (Anthony Hopkins), un hombre que rechaza a todas y cada una de las cuidadoras que su hija Anne (Olivia Colman) intenta contratar para que le ayuden en casa. A medida que trata de dar sentido a sus circunstancias cambiantes, comienza a dudar de sus seres queridos, de su propia mente e incluso de la estructura de su realidad.