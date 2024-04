Paramount gana el juicio por derechos de autor de “Top Gun: Maverick”

Tras el éxito de esta secuela, dirigida por , Joseph Kosinski y protagonizada de nuevo por Tom Cruise como el legendario piloto conocido como Maverick, Paramount ya está trabajando en la tercera entrega de la franquicia. Foto: Instagram

El estudio Paramount Pictures salió victorioso de la batalla judicial en la que estaba inmerso tras el estreno de Top Gun: Maverick. Y es que el juez desestimó la demanda por vulneración de la propiedad intelectual interpuesta por la viuda del periodista israelí Ehud Yonay, quien escribió el artículo que inspiró la película original de 1986.

En su escrito, presentando en junio de 2022, la viuda de Yonay alegaba que al producir la secuela, que se convirtió en la segunda película más taquillera estrenada en 2022 con casi 1.500 millones de dólares solo superada por Avatar: The Way of Water, el estudio había infringido los derechos de propiedad intelectual de su esposo.

Así, la parte demandante entendía que, si bien el estudio acreditó el trabajo del periodista en la primera película, no estaba habilitado legalmente para rodar la secuela de Top Gun sin el consentimiento del periodista o, en este caso, de sus herederos.

Ahora, un juez de California desestimó la petición de la viuda al entender que los personajes, diálogos y situaciones de la película protagonizada de nuevo por Tom Cruise son “muy distintos” de los relatados en ‘Top Guns’, el artículo del periodista israelí publicado en 1983 en California Magazine, y por tanto no están protegidos por los derechos de autor.

En un comunicado, Marc Toberoff, representante de los demandantes, anunció que apelará el fallo del tribunal. “Cuando la viuda y el hijo de Yonay ejercieron sus derechos amparados por la Ley de Derechos de Autor y reclamaron, Paramount los despidió con la mano y exclamó: ‘¿Qué derechos de autor?’ Esto no está bien”, señaló.

Tras el éxito de esta secuela, dirigida por , Joseph Kosinski y protagonizada de nuevo por Tom Cruise como el legendario piloto conocido como Maverick, Paramount ya está trabajando en la tercera entrega de la franquicia.

Hace pocas semanas, uno de los productores de la saga, Jerry Bruckheimer, confirmó que el proyecto estaba en marcha, aunque dada la apretada agenda de Cruise, no pudo concretar cuándo arrancará el rodaje. “Con Top Gun tienes un actor que es icónico y brillante. Y cuántas películas va a hacer antes de hacer Top Gun... eso es algo que no te lo puedo decir”, afirmó.