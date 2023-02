Participante de “La Descarga” abandonó la competencia: “No puedo más”

María Nelfi decidió retirarse de la competencia después de su último error en la tarima mientras cantaba. Foto: Caracol Televisión 'La Descarga'

Las noches se llenan de música con la llegada del Reality “La Descarga” el programa que reúne a los mejores cantantes del país que han participado en otras competencias musicales a lo largo de sus carreras y que se han destacado por la potencia de su voz.

Este jueves 2 de febrero, en un nuevo capítulo de “La Descarga” de Caracol Televisión, los televidentes quedaron sorprendidos con el anuncio de uno de sus competidores, integrante del equipo Maía, quien decidió retirarse de la competencia.

Se trata de María Nelfi, la cantante de 73 años que conquistó los escenarios cantando canciones del género ranchero y que desde su llegada ha dejado ver la parte más emocional de su vida. La que era considerada como “la mamá de los pollitos”, decidió renunciar a la competencia.

¿Por qué se retiró María Nelfi de “La Descarga”?

Minutos antes de que Maía iniciara su ensayo con María Nelfi la encontró sentada a solas en uno de los espacios de la casa y allí fue donde la participante le confesó cómo se sentía después del traspié que tuvo un par de noches antes en el escenario.

Fue durante la gala del 26 enero cuando por una confusión durante la interpretación de la canción ‘Cuando vivas conmigo’, de José Alfredo Jiménez, se equivocó en uno de los versos y cantó a destiempo. Después de terminar su presentación dijo: “lo siento”, a lo que Maía respondió: “tranquila, todo está bien, todo salió bien, a todos nos puede pasar”.

Después de ese capítulo de la competencia, María Nelfi le había manifestado a sus compañeros que no se sentía bien de salud y que ese momento en el escenario la había marcado en su carrera como cantante, ya que nunca le había pasado.

Así le contó María Nelfi a Maía su decisión

“Te adoro, pero yo no quiero fracasar y no la defraudé tampoco, pero es que no puedo más, me marcó mucho el fracaso en el set, eso me tiene enferma porque en tantos años de trabajo, nunca lo hecho”, inició diciendo María Nelfi.

Y continuó comunicándole a su mentora su decisión: “me quiero retirar, mamita, porque el miedo a fracasar lo tengo pendiente, pero no quiero defraudarte, tú vales demasiado y tienes mucho mundo. Lo siento. Tengo bloqueada la mente, tengo hasta miedo de subirme a una tarima, después de lo que a mí me pasó, yo no hayo qué hacer”.

Después de hablar a solas con Maía, se reunieron con todos los integrantes del equipo rosa, a quienes les confirmaron que María Nelfi se quería retirar. Sus compañeros mostraron solidaridad con la exparticipante y la llenaron de palabras de aliento y abrazos.

Al salir del cuarto, los demás competidores de los otros equipos aplaudieron y le cantaron una canción para despedirla.