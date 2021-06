Patrick Wilson y los sustos épicos de “El conjuro”

El actor estadounidense es uno de los protagonistas de “El conjuro”, cinta en la que interpreta a Ed Warren y que acaba de estrenar su tercera entrega, “El diablo me obligó a hacerlo”.

Nacido en Virginia y criado en St. Petersburg, Florida, Patrick Wilson obtuvo una licenciatura en Bellas Artes de la Universidad Carnegie Mellon. Comenzando su carrera, se ganó el aplauso en las giras nacionales de Miss Saigon y Carousel. En 1999 actuó fuera de Broadway en Bright lights, big city, ganando un premio Drama League y una nominación al premio Drama Desk. Ese mismo año participó en Fascinating rhythm de Gershwin, por la que ganó otro premio Drama League.

Wilson también se ha destacado por coprotagonizar la tan esperada secuela de Aquaman, al lado de Jason Momoa, interpretando al medio hermano del personaje principal, Orm, también conocido como Ocean Master.

El actor estadounidense alcanzó su audiencia más amplia hasta la fecha en el papel de Ed Warren en la franquicia El conjuro, que acaba de estrenar la tercera entrega, titulada El diablo me obligó a hacerlo. A propósito de esta cinta, conversamos con Patrick Wilson.

Con esta tercera entrega de “El conjuro”, James Wan ha entregado las riendas de la franquicia principal a Michael Chaves. ¿Cómo ha sido eso?

Fue una sesión supercreativa y divertida. Trabajar con Chaves fue genial. Le encanta la franquicia. Era como un niño en una tienda de dulces. Tiene una emoción ilimitada y una imaginación audaz, saltó con ambos pies y tomó grandes decisiones, y no se dejó intimidar por la historia de la franquicia. Empezamos a rodar el primer El conjuro hace nueve años, y no tenía miedo de dirigirnos a Vera y a mí. Eso fue importante porque queremos que nos dirijan. Queremos llevar a estos personajes a lugares a los que no han ido. Entonces, tener a Chaves tomando las riendas fue una buena adición. Obviamente, James Wan todavía tiene sus manos en ello como productor. Además, creo que debido a que hicimos nuestra pequeña temporada en Annabelle comes home con Gary Dauberman, me acostumbré a usar la ropa y las patillas y que alguien más nos dijera qué hacer.

¿Cómo ha influido su amistad con Vera Farmiga en su interpretación de Ed Warren a lo largo de estos años?

No partimos desde el primer El conjuro esperando trazar un curso a través de las vidas de Ed y Lorraine durante muchos años. Pero desde el principio, Vera y yo simplemente hacemos clic. Confiamos el uno en el otro desde el primer día. Nos hemos divertido mucho con estos personajes y todavía lo hacemos. La química funciona y, afortunadamente, la gente realmente se enamoró de ver a Ed y Lorraine. A medida que envejecen en la pantalla, todo lo que hacen tiene un costo, un costo físico, emocional y mental. Ya sea que creas o no en Dios, o en el diablo, o en fantasmas y demonios, hay consecuencias en el mundo real para Ed y Lorraine.

¿Cómo son Ed y Lorraine Warren en la entrega tres de “El conjuro”?

En este El conjuro son un poco mayores y un poco más sabios, y su amor es más fuerte que nunca, pero verás que su mortalidad entra en juego. Esos son momentos aterradores, pero es la progresión correcta en la serie porque hace que te preocupes. Siempre volvemos a su relación como la roca. Eso es lo que fundamenta estas historias. Cuando eso se pone a prueba, da miedo y es dramático. Cuando te preocupas por las personas que estás viendo en la pantalla, cuando tienes un historial con ellas, no quieres verlas en peligro.

¿Cómo cambia la dinámica de la historia para que Ed y Lorraine se involucren más en el mundo en general?

Esto tiene una sensación muy diferente. Vera y yo siempre queremos poner a los Warren en situaciones extrañas y diferentes. Esta fue una gran oportunidad para sacarlos al mundo real. Me encanta hacer películas de acción, así que hacer algo más orientado a la acción a través de los ojos de Ed, que ahora es un poco mayor, lo agradecí. Creo que la audiencia también lo hará. Cuando piensas en los momentos de los personajes con Ed a los que la gente responde, como tocar la guitarra o arreglar algo, son cosas del mundo real. Todos lo hemos visto hacer un exorcismo antes, y podríamos seguir por ese camino, pero queremos empujar a estos personajes a lugares donde nunca han estado. Se vuelve cada vez más difícil, pero creo que lo hemos hecho con The devil made me do it (El diablo me obligó a hacerlo), y ha sido divertido.

Es una tradición en “El conjuro” comenzar la producción con una bendición fija. ¿Cómo fue que un exorcista de la vida real lo hizo para esta tercera entrega?

Tengo un gran respeto por el ritual y sé que es importante para gran parte del elenco y el equipo. Creo que es genial si ayuda a las personas a sentirse cómodas y a entrar en el espacio mental adecuado. Para mí, es un momento de paz en el que puedes reflexionar y pensar: “Tengamos energía positiva durante esta sesión”.

¿Qué espera que experimente el público cuando vea la tercera entrega de “El conjuro”?

Van a ver un caso como nunca habían visto en el universo de El conjuro. Se cuestionan la moral y la fe. El estilo de la película es diferente al que han visto en otras de esta franquicia, pero todavía estarán aterrorizados por lo que está sucediendo. Hay sustos épicos. Creo que todos estarán superfelices con eso.

¿Qué puede decirnos sobre el expediente que inspiró “El conjuro: El diablo me obligó a hacerlo”, y por qué se eligió esta historia en particular como el eje de la siguiente entrega?

Bueno, hay un par de razones por las que esta parecía la historia correcta para ser la próxima de la serie. Una es que la línea de tiempo era importante. Siempre hemos querido que las películas principales de El conjuro avancen en el tiempo a medida que Ed y Lorraine envejecen. El público conoce el peso que ha tenido en el transcurso de otras dos películas. Entonces, tuvimos que ver un caso que estaba un poco más adelante, en la década de 1980. La otra cosa es que sabíamos que no podíamos tener otra historia de familia en peligro en casa. Queríamos hacer avanzar el género, empujar a Ed y Lorraine al mundo. Este caso es diferente, porque es más un misterio o un por qué lo hicieron. Además, este es un caso famoso y bien documentado en el que la posesión demoniaca se utilizó como defensa legal. Ese es un momento bastante histórico.