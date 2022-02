“Peacemaker”: acción, drama y heavy metal

James Gunn escribió los ocho episodios de "Peacemaker" y dirigió cinco, incluido el primero. Gunn, Peter Safran y Matt Miller actúan como productores ejecutivos de la serie. / Cortesía HBO Max

¿Quién dijo que las series se hicieron solo para contar historias visuales? En “Peacemaker”, la producción de HBO Max protagonizada por John Cena, no solo las imágenes tienen un rol importante, sino también la música. Dirigida por James Gunn, esta propuesta aparece como un spin-off de The Suicide Squad que se centra en la vida de Christopher Smith (nombre real de Peacemaker), un antihéroe justiciero que no se rige por las leyes internacionales y cuyo principal objetivo es buscar la paz a toda costa.

Antes de ahondar en el tema musical de la serie, hay que tener en cuenta que John Cena interpreta a un experto en armas que se encuentra preso, pero que recibirá el apoyo de Clemson Murn, un hombre que le ofrecerá además la oportunidad de ser parte de un equipo creado exclusivamente para matar a la “gente mala”, es decir, los villanos del común. Este grupo, llamado Fuerza Especial X, está conformado también por Emilia Harcourt, John Economos y Leota Adebayo, quienes junto a Peacemaker deberán enfrentar varias amenazas… pero la trama no termina ahí, porque a diferencia de los demás, Christopher deberá enfrentarse cara a cara con su pasado y la complicada relación que tiene con su padre, el famoso villano Dragón Blanco.