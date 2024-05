“Frontera Verde” y la lucha de los refugiados por llegar a la Unión Europea

Jalal Altawil, actor sirio, es uno de los protagonistas de "Frontera Verde": Foto: Si hay cine - Agata Kubis

“Una familia siria que huye de la guerra y viaja con la esperanza de entrar a Suecia, queda atrapada, junto a otras centenas de refugiados, en la ‘zona de la muerte’, un bosque entre Bielorusia y Polonia”, se lee en la sinopsis de la película “Frontera Verde (Green Border)”. La directora Agnieszka Holland, conocida por la cinta “Europa Europa” (1990) está detrás de este retrato sobre las luchas de los refugiados de Oriente Medio y África que intentan llegar a la Unión Europea.

La película es de ficción, aunque presenta historias reales que la misma directora recogió entre los inmigrantes que viven a diario este conflicto. Cuenta con “con elementos que aluden al documental y narrada en varios idiomas”, de acuerdo con un comunicado. “Mi sensación es que no tiene sentido hacer arte si no nos esforzamos por cuestionar los problemas reales, aquellos que son dolorosos y a veces insolubles, y que nos obligan a tomar decisiones difíciles”, explica la directora.

“Frontera Verde” cuenta con un elenco encabezado por actores de distintas nacionalidades, que en muchos casos han sido exiliados de sus países de origen por su activismo y denuncia de los problemas sociopolíticos. Jalal Altawil (La Conspiration du Caire), Maja Ostaszewska (Schindler’s List; Time of Honor), Behi Djanati Atai (Under the Shadow), Tomasz Wlosok (Raven), Mohamad Al-Rashi (Cover Up), Dalia Naous (La fracture), Monika Frajczyk (Prime Time), Jazmina Polak (The Art of Loving) y Taim Ajjan son algunos de ellos.

La película es una coproducción entre empresas de varios países, entre esos Polonia, República Checa, Alemania, Estados Unidos, Bélgica. Además, es hablada en cuatro idiomas distintos: polaco, árabe, inglés y francés. La cinta recibió el Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia del año pasado y estuvo nominada a mejor película en los Premios del Cine Europeo.

Se estrena este jueves 16 de mayo en salas de cine de Colombia y otros países.