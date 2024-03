Películas en cartelera hoy: Boletas a $6.000 en cines de Colombia

AMC, la cadena de cines más grande de Estados Unidos, piensa reabrir sus instalaciones en julio Foto: Jorge Simonet

Hace unas semanas los amantes del cine recibieron una buena noticia por parte de Cine Colombia, luego de que se anunciara en su cuenta de X que las boletas estarán disponibles a un precio más económico de lo habitual.

En conmemoración al Día de la Mujer y el Día del Cine, la empresa invitó a los colombianos a unirse a la celebración aclarando que la promoción aplicará para todas las películas en cualquier formato (2D, 3D o 4D); localidad (general o preferencial); hora y teatro este viernes 8 de marzo.

La cartelera de Cine Colombia tiene en su catálogo varias películas nominadas a los Premios Óscar 2024, como es el caso de The Boy and the Heron, The Zone of Interest, Poor Things y Past Lives, producciones que han sido aclamadas por la crítica y que los colombianos podrán ver con una tarifa especial.

Condiciones Boletas a $6 mil en Cine Colombia

Las boletas están disponibles para los Multiplex de Cine Colombia en cualquier formato (2D, 3D o 4D), en cualquier localidad (general o preferencial) a funciones programadas en cualquier hora del día, siempre que en la función respectiva hubiera disponibilidad de sillas.

Únicamente se venderán hasta nueve (9) boletas por transacción.

La promoción se encuentra sujeta a la disponibilidad de sillas en salas de cada Multiplex.

El valor de los servicios adicionales, de aplicar, por venta de boletería a través del portal web no se encuentra incluido en el valor de la boletería, y se cobrará de manera adicional al momento de la prestación del servicio.

El valor de las gafas para las exhibiciones en 3D deberá ser asumido por el cliente a precio de lista, y no se entiende incluido dentro del precio de la boletería.

Esta promoción no es acumulable con otras promociones y no es canjeable por otro tipo de bienes y/o servicios, ni por dinero en efectivo.

Medios de Pago: Tarjeta Cineco, Tarjeta Cineco Platino, Cineco Puls, Tarjeta Círculo de Experiencias de El Espectador, tarjeta crédito y tarjeta débito, y efectivo.

Esta promoción estará sujeta a cambios y/o ajustes por parte de Cine Colombia, los cuales serán comunicados a través de las redes sociales de Cine Colombia, y del portal web.

No aplica para funciones privadas y/o eventos corporativos.

¡Es hoy! 🤩💙 #DíaDelCine



Todas las salas, todas películas, durante todo el día a $6,000. 🎬 pic.twitter.com/AC1unS1owH — Cine Colombia (@Cine_Colombia) March 8, 2024

¿Cuáles son las películas en la cartelera de Cine Colombia?

The Iron Claw

The Boy and the Heron (nominada al Óscar)

The Zone Of Interest (nominada al Óscar)

Poor Things (nominada al Óscar)

The Beekeeper

Aquaman and the Lost Kingdom

Turning Red

Past Lives (nominada al Óscar)

Dune

Anatomy of a Fall (nominada a los Óscar)